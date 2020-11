Les joueurs pourraient jouer à la version PS4 de COD: Black Ops Cold War sur PlayStation 5

Tendance FP18 nov.2020 17:47:31 IST

Les joueurs de Call of Duty: Black Ops Cold War sur PlayStation 5 peuvent en fait jouer à la version PS4 du jeu. Selon un rapport dans Screenrant, le lancement d’un nouveau jeu sur une toute nouvelle plate-forme comme la PS5 et la Xbox Series X / S ne se fera pas sans heurts et les joueurs ont déjà signalé une foule de problèmes, notamment des plantages, tandis que d’autres ont rencontré des déconnexions de contrôleur DualSense sur la PS5.

Selon un Eurogamer rapport, si les joueurs achètent le bundle Cross-Gen ou l’édition ultime du jeu de tir à la première personne de Treyarch et Raven, ils obtiennent la version PS4 et la version PS5.

Le rapport ajoute que ceux qui choisissent l’option « Tout télécharger » après avoir acheté le jeu Ultimate Edition ou Cross-Gen Bundle sur le PlayStation Store peuvent jouer par erreur à la mauvaise version du jeu, car la PS5 peut utiliser par défaut la version PS4 lorsque le bouton de lecture est enfoncé.

Il ajoute que pour éviter cette situation difficile, les utilisateurs peuvent sélectionner l’icône à trois points et choisir manuellement la version PS5 du jeu.

Eurogamer déclare que les joueurs peuvent confirmer le changement si l’interface utilisateur s’actualise brièvement, après quoi Black Ops Cold War deviendra la valeur par défaut lorsque vous appuyez sur Play.

Les joueurs peuvent ensuite désinstaller la version PS4 du jeu pour éviter complètement l’erreur et libérer de l’espace de stockage sur la console.

Un autre problème signalé est que même après que les joueurs ont supprimé la version PS4 de la PS5, il existe une sorte de bogue de file d’attente de téléchargement qui empêche les gens de télécharger la version PS5 s’ils ont la version PS4 installée sur la PS5.

