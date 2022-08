Les joueurs pourraient enfin arrêter de sucer, grâce au nouveau protagoniste d’Apex Legends

La nouvelle saison de Légendes Apex, Hunted, fait ses débuts demain. Vous pouvez vous attendre à la portion typique de l’équilibrage des personnages, des modifications d’emplacement et de nouvelles légendes. Ce dernier pourrait éventuellement m’aider à cesser d’être un mannequin de jeu.

Elle est la première protagoniste axée sur les tireurs d’élite dans Apex, et son nom est Vantage. Respawn a fourni un petit aperçu et une explication de ses pouvoirs, avec un trait qui devrait rendre les longues passes beaucoup plus simples à atterrir.

Bien que nous n’ayons pas encore eu l’occasion de jouer avec elle, nous avons vu un bref aperçu de ses capacités.

Spotter’s Lens est la compétence sur laquelle je me concentre. En tant qu’ancien joueur occasionnel d’Apex, je n’ai jamais été en mesure de comprendre comment fonctionne la chute de balle dans le jeu.

Je pourrais obtenir l’aide dont j’ai besoin pour éventuellement devenir un coéquipier capable grâce à un indicateur de chute de balle. Son ultime Sniper’s Mark, qui marque efficacement les joueurs pour la mort, est probablement plus excitant pour les tireurs d’élite experts. Semblable à Discord Orb de Zenyatta dans Overwatch, cela a une grande portée et est extrêmement mortel.

Un autre fait important à garder à l’esprit est que l’auto-réanimation, l’une des capacités les plus puissantes du jeu, est également complètement éliminée. À l’heure actuelle, les Gold Knockdown Shields ont l’avantage Guardian Angel et les Gold Backpacks ont Deep Pockets, un nouvel avantage qui permet aux utilisateurs de transporter plus de fournitures de restauration par emplacement.

Il y a de nombreux ajustements à l’équilibre des protagonistes et des armes à feu ailleurs dans la dernière mise à jour de Hunted. La nouvelle sur la planche à découper est Valkyrie, qui a ses jets VTOL, qui la rendent si célèbre auprès des meilleurs joueurs, sévèrement nerfée.

Skyward Dive, son ultime de repositionnement efficace, est désormais plus lent et plus bas, ce qui facilite plus que jamais la sélection de son équipe depuis le ciel avant de tomber. Je pense qu’il a sous-performé lors de sa saison inaugurale parce que Newcastle donne à pratiquement tous les composants de sa tenue des coups de pouce massifs.