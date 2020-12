Les joueurs ont déjà chronométré Mythic + 15 donjons Keystone dans World Of Warcraft: Shadowlands

Hier, Blizzard a implémenté le système Mythic + dans World of Warcraft: Shadowlands, un contenu de fin de partie qui apporte des donjons ajustés chronométrés au pli. Aujourd’hui, les joueurs ont déjà terminé la difficulté la plus élevée.

L’appeler la «difficulté la plus élevée» est un bit inexact, car les clés vont plus haut que +15, mais un donjon de +15 donne le butin disponible le plus élevé – si élevé que Blizzard n’a pas encore permis aux joueurs d’obtenir le butin approprié. Pour cette raison, la grande majorité des joueurs arrêtent de monter la difficulté à +15.

Deux groupes ont déjà réussi à terminer +15 donjons clés à temps, éliminant les première et deuxième places du monde pour l’avoir fait.

Le premier groupe se compose des joueurs Emoretian, Wao, Brokenshun, Keal et JPC – Vengance Demon Hunter, Discipline Priest, deux Fire Mages et un Subtlety Rogue. Le groupe a réussi à chronométrer un +15 Halls of Expiation avec un peu plus d’une demi-minute à perdre.

Le deuxième groupe est venu seulement quelques heures plus tard, terminant un +15 Mists of Tirna Scithe avec environ neuf secondes à perdre. Ce groupe se composait de Divinefield, Zmen, Kronah, Ashineh et Scoped – Vengeance Demon Hunter, Restoration Shaman, Balance Druid et deux chasseurs de précision.

C’est plus qu’un peu impressionnant que les joueurs aient réussi à clair un +15 maintenant, et encore moins l’avoir fait à temps. Le score d’équipement moyen de ces joueurs est considérablement inférieur à celui de l’équipement abandonné par ces donjons, au point où pratiquement aucun groupe n’accepterait l’application plus tard dans cette extension.

Mais ce ne sont pas que des joueurs moyens, bien sûr. Ceux qui poussent ce contenu aussi tôt sont sérieux au sujet de leur objectif, et ils travaillent sur la meilleure méthode pour le faire depuis un certain temps.

Il y a même des noms familiers ici, tels que Divinefield. Le char a remporté la victoire au Mythic Dungeon International 2018 et a participé au premier +15 de retour en Bataille pour Azeroth, donc c’est loin d’être un groupe non testé.

L’une des parties les plus impressionnantes est la force avec laquelle les groupes ont travaillé non seulement pour effacer les +15 mais même pour avoir pour eux. Les joueurs ont commencé avec une clé +2 pour un donjon aléatoire et l’ont trouvé amélioré à la fin de chaque exécution réussie en utilisant cette clé.

Gérer la mise à niveau de la clé jusqu’à +15 est un exploit en soi, et pouvoir l’utiliser pour terminer le donjon à temps est tout simplement remarquable. C’est loin d’être le dernier exploit impressionnant dont nous entendrons parler pour cette extension, mais c’est vraiment époustouflant pour les joueurs qui se sont cognés la tête contre les nouvelles clés de voûte ces deux derniers jours.