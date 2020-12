Les joueurs découvrent que le trafic Cyberpunk 2077 sort d’un lac

Les joueurs ont été choqués de découvrir que le trafic Cyberpunk 2077 sort d’un lac. Ce seront des habitants de l’Atlantide.

Ce n’est pas un bon matin dans les bureaux de CD Projekt. Le lancement compliqué de Cyberpunk 2077 suscite les critiques des Polonais. De plus, ils ont subi une forte baisse de la bourse et certains actionnaires envisagent même de poursuivre l’étude car ils se sentent trompés. Maintenant, nous vous apportons une curiosité du titre qui montre que les créateurs de The Witcher 3 ont du travail. C’est une ressource mal camouflée qui nous permet d’observer comment le cyberpunk 2077 trafic quitte un lac.

Dans les jeux en monde ouvert, il est assez courant d’utiliser une technique pour que les véhicules trop éloignés du joueur ne consomment pas autant de ressources. Cette «astuce» est basée sur la génération de modèles 2D de voitures, camions ou motos éloignés. Vraiment, s’il est bien mis en œuvre, c’est assez difficile à remarquer. Mais, dans Cyberpunk 2077, ce n’est pas si bien réalisé et, en plus de cela, cela apparaît dans un échec curieux que les utilisateurs de Reddit ont découvert.

Des voitures 2D sortent de l’eau sur une route fermée depuis cyberpunkgame

L’utilisateur de Reddit _Mize a téléchargé un clip du jeu dans lequel nous pouvons voir comment ces modèles 2D, qui ne sont pas non plus très réussis, sortent d’un lac qui se trouve sur une route fermée. Les véhicules quittent l’eau et rejoignent la route, donnant sans aucun doute un effet qui n’a rien à voir avec le réalisme ou l’immersion. De plus, il y a un peu de popping dans les modèles et CD Projekt doit peaufiner ces détails.

Comme nous l’avons dit, le lancement a été très compliqué pour le studio polonais, car le jeu présente des problèmes de performances (notamment sur les consoles de génération précédente) et divers bugs. Pourtant, un problème de conception qui peut même être excusé, mais il y a des problèmes plus gênants: le jeu peut corrompre votre sauvegarde si le fichier est volumineux.