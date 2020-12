Les joueurs de Shadowlands trouvent les boss du château Nathria beaucoup plus difficiles que prévu

Il n’est pas surprenant de voir des joueurs se débattre avec un nouveau contenu, mais Tempête De Neigele contenu le plus récent de World of Warcraft: Shadowlands se révèle être beaucoup plus difficile que la plupart des joueurs ne le suggèrent.

Hier, Blizzard a publié le nouveau système de donjon Mythic +, classé système PvP, et le premier raid de l’extension Shadowlands, Castle Nathria. Les joueurs ont déjà chargé les trois, collectant des récompenses tout au long du parcours.

Mais avec Castle Nathria, les joueurs découvrent que les boss sont beaucoup plus difficiles qu’ils ne s’y sont préparés. Étant donné que (à l’exception des bêta-testeurs) les joueurs n’ont pas encore été en mesure d’accéder à ce contenu, il est compréhensible que le simple fait d’étudier les guides disponibles et tout le reste de la difficulté.

Cela se déroule sur les deux difficultés libérées, Normal et Héroïque. Les boss spécifiques que Wowhead nomme semblent être Huntsman Altimor et Sludgefist, mais certains ont également eu du mal avec d’autres – tels que le Council of Blood – dans une large mesure.

Wowhead ne tarde pas à souligner un point très important: le raid sera plus facile avec du matériel. À la sortie du raid, les objets les plus élevés étaient d’environ 200 niveaux d’objet, tels que les bibelots du Deck de Sombrelune.

Il y avait quelques autres objets, tels que 190 objets épiques qui ont été déposés par des foules aléatoires. Sinon, la majorité des objets étaient 184 – l’équipement largué dans les donjons mythiques sans utiliser de clé de voûte, qui vient tout juste d’être disponible.

Pour cette raison, le score moyen en équipement d’un personnage à engrenages flottait autour de 180, à peu près en fonction de la chance que l’on aurait pu trouver dans leurs tournées mondiales mythiques. Avec Mythic +, Nathria et le PvP classé désormais disponibles, ce score moyen d’équipement augmentera considérablement.

Ce faisant, tout le contenu deviendra plus facile pour la raison évidente et simple de rendre les joueurs plus puissants. Cela dit, beaucoup considèrent cette version de raid comme plus difficile que d’autres dans les extensions précédentes, qui avaient le même problème de score d’équipement.

Une grande partie de cela est due à un dépassement – ou, plus simplement, certains des patrons sont un peu plus forts qu’ils ne devraient peut-être l’être. Huntsman Altimor est le principal méchant dans ce domaine, avec sa capacité Sinseeker infligeant beaucoup plus de dégâts que ce à quoi beaucoup étaient préparés.

Sludgefist, cependant, se révèle égal plus difficile en raison de mécanismes plus variés et du besoin de dégâts importants que beaucoup ne sont tout simplement pas capables d’éteindre. Bien que certainement tuable, il y a de fortes chances que des groupes non préparés trouvent Sludgefist insurmontable simplement en raison du contrôle DPS qui a été mis en place.