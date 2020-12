Les joueurs de « Pokémon Go » peuvent acheter gratuitement une nouvelle version Shiny de Celebi

Les joueurs de « Pokémon Go » pourront acheter un nouveau Version brillante du Pokémon légendaire Celebi lors d’une promotion d’une semaine.

En collaboration avec le lancement de « Pokémon le film: les secrets de la jungle », les joueurs pourront entrer dans une histoire de recherche spéciale pendant un temps limité, ce qui leur donnera une chance de trouver et de capturer un Celebi lumineux. La version sera disponible à partir de 14 décembre.

Dans une torsion qui relie l’événement à la film, Jessie et James diriger l’événement de l’histoire au lieu de l’enseignant saule habituel.

Celebi a été introduit pour la première fois en Pokémon Or et Argent, qui a été lancé il y a 21 ans. La version brillante a été extrêmement difficile à obtenir sans tricher, bien que plus tôt cette année, les fans japonais de Pokémon pourrait obtenir le Pokémon brillant dans « Épée et bouclier Pokémon » dans une promotion spéciale.

Les joueurs Ils auront également l’occasion de capturer un explorateur Pikachu dans la nature et lors de raids. Les Pokémon associé au film aura une probabilité plus élevée d’apparaître, dans diverses circonstances.