Les joueurs de Final Fantasy XIV tiennent une brillante veillée en jeu après la mort de Berserk Creator

La communauté Final Fantasy XIV est connue pour organiser des rassemblements impressionnants pour des causes du monde réel, et cette dernière démonstration de soutien n’est pas différente. Suite au triste décès de Fou furieux créateur, auteur et artiste Kentaro Miura, les joueurs sont descendus dans les rues virtuelles pour rendre hommage.

Tel que capturé par @localhyurzen sur Twitter, les joueurs de Dark Knight se tiennent côte à côte pour honorer Miura. Au moment d’écrire ces lignes, la veillée dure depuis des heures et nous avons entendu dire que la ligne ne faisait que s’agrandir. C’est un spectacle fantastique et touchant, et des rassemblements similaires se déroulent également sur les autres serveurs de Final Fantasy XIV.

Mémorial du chevalier noir de Balmung à l’auteur de Berserk Kentaro Miura. J’adore cette communauté. pic.twitter.com/QYveSkQ9Go– Oz! À 5,5 (@localhyurzen) 20 mai 2021

Si vous vous demandez pourquoi tout le monde est un chevalier noir, c’est parce que la conception générale a beaucoup en commun avec Berserk personnage principal, Guts. Les deux utilisent d’énormes épées à deux mains, sont lourdement blindés et utilisent un style de combat puissant.

Miura est peut-être parti, mais il ne fait aucun doute que son travail continuera à rassembler les gens.