Les joueurs de Cyberpunk 2077 sur PS4, les problèmes de rapport Xbox One, les problèmes de fréquence d’images, plus

Cyberpunk 2077, le très attendu RPG en monde ouvert de CD Projekt Red, avec Keanu Reeves, est enfin sorti. Le jeu est disponible à l’achat et à jouer sur PlayStation, Xbox, PC, Google Stadia et la plate-forme de jeu en nuage Nvidia GeForce. Au milieu de cela, les joueurs de consoles de génération plus ancienne se sont plaints d’une «expérience extrêmement non optimisée». Les joueurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour publier des extraits de problèmes, des problèmes de fréquence d’images, des fenêtres contextuelles majeures, entre autres sur Cyberpunk 2077 tout en le jouant sur les consoles PS4 et Xbox One.

Cependant, on ne sait pas si ces Cyberpunk 2077 les joueurs essaient de jouer avec le patch du premier jour.

Le rapport a ajouté que certains des fans de Cyberpunk 2077 ont trouvé des moyens de jouer tôt au jeu en utilisant des méthodes telles que le changement de fuseau horaire de leur console.

Le développeur du jeu, CD Projekt Red, a déclaré que si un joueur avait préchargé le Cyberpunk 2077 au préalable, il devra alors démarrer dès le départ.

Polygon a également signalé qu’il avait regardé des dizaines de diffusions en direct Cyberpunk 2077 sur les consoles PS4, PS4 Pro, Xbox One et Xbox One X le jour du lancement et avait été témoin de plantages, d’un gameplay saccadé, de gels et de PNJ étrangement géométriques.

Voici ce que les utilisateurs ont écrit:

Réparez le jeu sur les consoles de base Ps4 s’il vous plaît. Quelle est cette résolution 720p? Chutes de cadre, visuels flous, plantages! Que diable les gars. Ce jeu a ruiné notre expérience et il ne fait aucun doute que ce sera la pire expérience de tous les temps pic.twitter.com/5GElsWbOuD – buggy_pubk_2077assshit (@ delaypubk2077) 10 décembre 2020

Il s’agit actuellement de Cyberpunk 2077 sur PS4. Choquant décevant. pic.twitter.com/J5nXB0gEYO – Andrew (@ ajb1310) 10 décembre 2020

Hey @CyberpunkGame / @CDPROJEKTRED pensez-vous que vous pourriez réellement sortir le jeu dans un état jouable avant de nous charger? Totalement cassé sur PS4, l’écran se déchire constamment, les graphiques boueux et les fréquences d’images tombent en rampant et saccadent pendant le combat. C’est inacceptable. – Tim Deves (@TimDeves) 10 décembre 2020

Certains joueurs qui ont posté des problèmes dans Cyberpunk 2077 n’utilisaient pas le patch du premier jour. Le rapport a ajouté que quelques-uns des problèmes semblaient exister sur toutes les versions des anciennes consoles.

Longue histoire courte: Rockstar est toujours inégalé dans la création de mondes ouverts immersifs # Cyberpunk2077 pic.twitter.com/aEzogt0k3Z – (@ClunkSpider) 9 décembre 2020

Ne vous inquiétez pas tout le monde, nous allons simplement resserrer le personnel pendant un an pour les régler. pic.twitter.com/brj1v0ibtj – Steven (@MrDelabee) 10 décembre 2020

personne ne leur a fait sortir ce jeu vidéo pic.twitter.com/17nZg5MHuj – st. Nicolas Grayson (@godsewa) 10 décembre 2020

CD Projekt Red a récemment annoncé qu’il travaillait sur l’ajout d’un nouvel avertissement d’épilepsie à Cyberpunk 2077 après qu’un article ait soulevé le problème selon lequel le jeu provoquait des épisodes d’épilepsie chez les personnes. Selon un rapport de Game Informer, il y a quelques déclencheurs observés dans Cyberpunk 2077, l’auteur subissant un épisode de crise majeur en jouant au jeu.

Merci de le mentionner. Nous travaillons sur l’ajout d’un avertissement séparé dans le jeu, en plus de celui qui existe dans le CLUF (https://t.co/eXpPn73VSK). En ce qui concerne une solution plus permanente, l’équipe de développement explore actuellement cela et la mettra en œuvre dès que possible. https://t.co/lXFypnSit2 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 8 décembre 2020

Cyberpunk 2077 est au prix de Rs 3,499 pour PlayStation et Xbox. La version PC coûtera Rs 2 999 et la version physique du jeu pour Xbox et PlayStation est au prix de Rs 3 999. Pour la version PC, le disque coûte 2499 Rs.

Cyberpunk 2077, en termes de taille, fait 63 Go pour PS4 et 70 Go pour PC. Les utilisateurs qui jouent au jeu sur leur devront s’assurer que leur système fonctionne sur une résolution de 1080p, 1440p et 4K.

