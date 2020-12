Les joueurs de Cyberpunk 2077 signalent que les fichiers enregistrés de plus de 8 Mo sont corrompus

Tendance FP22 déc.2020 13:45:05 IST

Les problèmes avec Cyberpunk 2077 ne semble pas se terminer. Les joueurs ont maintenant soulevé le problème que si leurs fichiers de sauvegarde dépassent 8 Mo, les fichiers sont corrompus et ils reçoivent un message d’erreur. Selon un rapport dans EuroGamer, alors qu’au départ, l’affliction semblait concerner toutes les plates-formes, les derniers rapports suggèrent qu’il ne s’agit que d’un problème de PC et qu’il a été conseillé aux joueurs de conserver une quantité moindre d’objets et de matériaux d’artisanat. Selon un rapport dans Le bord, une fois la Cyberpunk 2077 save est corrompu, les joueurs verront une invite lorsqu’ils chargeront le jeu, «les données enregistrées sont endommagées et ne peuvent pas être chargées».

Selon le rapport, bien que la cause de la corruption des fichiers de sauvegarde ne soit pas claire, plusieurs personnes sur le forum de CD Projekt Red signalent que leurs fichiers de sauvegarde de plus de 8 Mo sont corrompus.

Dans un GOG.com document de support, CD Projekt Red dit que la sauvegarde, une fois endommagée, ne peut pas être récupérée. Pour éviter de voir l’invite, CD Projekt Red recommande aux joueurs d’utiliser une sauvegarde plus ancienne et de conserver les éléments inférieurs.

Ils ont en outre déclaré que si les joueurs ont utilisé le problème de duplication des objets, les joueurs devraient charger un fichier de sauvegarde non affecté par celui-ci.

« La limite de taille du fichier de sauvegarde pourrait être augmentée dans l’un des futurs correctifs, mais les fichiers corrompus resteront ainsi », ont en outre informé les développeurs.

.

