Les joueurs célèbrent : la série HALO arrive sur Paramount+

Paramount+

Le monde des jeux vidéo aura une nouvelle adaptation transférée au monde du cinéma et des séries. La franchise Xbox arrive sur Paramount+ avec un acteur de Le Fil comme protagoniste.

© Paramount+La deuxième saison a déjà été confirmée.

tout comme tu l’as fait Play Station avec plusieurs de ses productions qui sont arrivées (et arriveront) par images sony et HBOmaintenant ce sera au tour de Xboxla console créée par microsoft. C’est que, main dans la main Paramount+une nouvelle production sera créée avec l’un des acteurs qui a su diriger Le Fil dans sa deuxième saison, et c’est pourquoi nous vous donnons les détails de cette grande sortie.

Paramount+ fera la première de la série HALO Aujourd’hui avec paul schreiber comme son protagoniste. Produit par Afficher l’heure, le premier opus comptera un total de neuf épisodes qui sortiront chaque semaine sur la plateforme de streaming le jeudi. A noter qu’avant son lancement, le studio avait déjà donné son feu vert aux responsables de ce projet pour commencer à planifier une deuxième saison.

Le premier versement de HALO prendra comme point de départ la première édition du jeu, lancée en 2001. D’après ce qu’on a pu apprécier dans cette version du jeu vidéo, l’histoire se déroulera dans le futur, au 26ème siècle, là où l’humanité est en guerre avec une race extraterrestre qui se fait appeler le Pacte. Pour leur faire face, une série de super-soldats créés par Dr Halseyqui sera rejoint Cortanacomme l’intelligence artificielle dont dépend peut-être l’avenir de l’humanité.

Parmi les producteurs de cette histoire, il n’y a rien de plus et rien de moins que Steven Spielbergassociés par l’intermédiaire de votre entreprise Amblin. pour Schreiber des acteurs comme Natascha McElhone et Jen Taylor. À son tour, pour la deuxième saison, il y aura un changement de showrunner car David Wener (retour à la maison, La tuerie) a été choisi pour animer les fils de ce qui sera la suite de l’histoire basée sur le jeu vidéo de Xbox.

L’héritage de Halo

Le marché du jeu vidéo est actuellement l’un des plus importants et des productions telles que fortnite donc ils le montrent. HALO, pour sa part, n’était pas étranger au phénomène gamer et en est venu à se vendre à plus de 82 millions d’exemplaires à travers le monde, avec des bénéfices s’élevant à 6 milliards de dollars. De plus, il a été le berceau d’une des intelligences artificielles du moment, Cortanal’assistant virtuel que tous les ordinateurs qui utilisent les fenêtres.

