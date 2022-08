Les joueurs britanniques de PlayStation pourraient recevoir jusqu’à 562 € chacun d’un procès de 5 milliards de €

Pas moins de neuf millions de demandeurs sont représentés dans le procès intenté auprès du Tribunal d’appel de la concurrence vendredi 19 août, y compris toute personne au Royaume-Uni qui a acheté des jeux numériques ou du contenu complémentaire sur sa console ou via le PlayStation Store depuis 19 août 2016.

Introduit par le champion des droits des consommateurs Alex Neill, le procès accuse Sony PlayStation d’avoir surfacturé les clients jusqu’à 5 milliards de livres sterling (5,9 milliards de dollars) au total au cours des six dernières années en facturant une commission de 30% sur chaque jeu numérique et achat dans le jeu du PlayStation Store. .

La société a été accusée d’avoir enfreint le droit de la concurrence en imposant des conditions abusives aux développeurs et éditeurs de jeux, ce qui a entraîné une hausse des prix pour les consommateurs.

Les clients pourraient avoir droit entre 67 € (79 €) et 562 € (663 €) chacun, hors intérêts, Neill affirmant : « Le jeu est prêt pour Sony PlayStation. »

« Avec cette action en justice, je défends les millions de personnes britanniques qui ont été involontairement surfacturées », a-t-elle déclaré. « Nous pensons que Sony a abusé de sa position et arnaqué ses clients. »

Neill a poursuivi en décrivant le jeu comme « la plus grande industrie du divertissement au Royaume-Uni », devant la télévision, la vidéo et la musique.

Elle a poursuivi: « De nombreuses personnes vulnérables comptent sur les jeux pour la communauté et la connexion. Les actions de Sony coûtent à des millions de personnes qui ne peuvent pas se le permettre, en particulier lorsque nous sommes au milieu d’une crise du coût de la vie et que le porte-monnaie du consommateur est être pressé comme jamais auparavant. »

Natasha Pearman, l’associée responsable de l’affaire, a commenté : « Sony domine la distribution numérique des jeux PlayStation et du contenu des jeux ; il a mis en œuvre une stratégie anticoncurrentielle qui a abouti à des majorations de prix trop élevées pour que le client soit disproportionné par rapport au coût de Sony fournissant ses services.

« Cette demande n’est possible que parce que le régime de recours collectif avec option de retrait a été introduit par la loi sur les droits des consommateurs de 2015 ; un mode qu’Alex s’est battu pour introduire. Nous sommes impatients de travailler avec Alex et de veiller à ce que ce régime atteigne ses objectifs de consommation protection et indemnisation. »