Les jouets McDonald’s du film Super Mario Bros. révèlent un lien potentiel avec un favori des fans

Avertissement : Le contenu de cet article contient des spoilers potentiels pour le prochain film Super Mario Bros. !Quand l’illumination est Film Super Mario Bros. a été repoussé au 7 avril 2023, quelque chose a glissé entre les mailles du filet, et cela aurait pu révéler un gros détail sur le film! Normalement, lorsque le film familial à succès arrive en salles, une chaîne de restauration rapide aura probablement un lien correspondant ciblant le public enfant. Mais pour les fans de Mario et du gang, ils auront accès au royaume des champignons un peu plus tôt. Jouets pour l’avenir Film Super Mario Bros. sont disponibles dès maintenant dans les établissements McDonald’s participants, et les fans ont déjà signalé un personnage qui était commodément caché de la bande-annonce.

En ce qui concerne les jouets McDonald’s, il s’agit d’une collection assez standard. Vous obtenez Mario dans une pipe, Bowser avec un feu, Toad dans un chariot, Donkey Kong dans un tonneau… mais attendez, qui est ce personnage bleu ? Si vous êtes un fan de Mario, ou si vous avez au moins joué au jeu Nintendo Wii de 2007, Super Mario Galaxy, vous le reconnaîtrez comme un Luma ! Qu’un Luma apparaisse sur un lien de jouet est un gros problème. Non seulement cela confirme que les personnages de Mario Galaxy feront des apparitions, mais ils joueront potentiellement un rôle majeur dans l’histoire !





Mario dans l’espace ?

Super Mario Galaxy suit le plombier titulaire alors qu’il voyage dans l’espace afin, vous l’avez deviné, de sauver la princesse Peach après son enlèvement par Bowser. Ce qui distingue Mario Galaxy des autres plates-formes 3D de la franchise Mario, c’est son expérience de jeu unique, permettant à Mario de se lancer d’une planète à l’autre, chacune avec un cadre, une mise en page et un thème uniques. Alors que Mario poursuit sa quête, il rencontre et finit par obtenir l’aide de la princesse Rosalina, une étrange princesse qui vit dans un grand observatoire habité par ses compagnons Luma. Depuis ses débuts, Rosalina est rapidement devenue l’une des préférées des fans du gang Mario. Elle a fait plusieurs apparitions en tant que personnage jouable dans d’autres titres Nintendo tels que les séries Super Smash Bros., Mario Kart, Mario Golf et Mario Party.

« Il y a un univers énorme là-bas, avec beaucoup de galaxies… »

Rosalina de Super Mario Galaxy

Bien que nous ne puissions pas savoir avec certitude ce que le petit Luma bleu apportera au film Super Mario Bros. jusqu’à ce que le film sorte réellement, il y a de la place pour des prédictions à la fois de la bande-annonce et de la tradition du jeu. Dans la bande-annonce, nous voyons déjà des aperçus des différents royaumes de l’univers Mario, et Peach fait une mention rêveuse de « beaucoup de galaxies » qui doivent être protégées. On voit aussi Mario et Luigi tomber à travers un long tuyau dans les nuages. Pendant ce temps, dans Mario Galaxy, les Lumas accordent à Mario certaines capacités, des jetons ou même un petit coup de pouce ! Les Blue Lumas en particulier se transforment en « Pull Stars » qui, lorsqu’elles sont activées, peuvent attirer Mario vers lui et l’aider à traverser de longues brèches dans le vide spatial !

En combinant les indices de la bande-annonce avec cette tradition, aurions-nous pu obtenir notre principal point de lancement pour le film ? Les bandes-annonces laissent clairement entendre que Mario et Luigi ont été arrachés à leur monde et au milieu de la prise de contrôle de Bowser. Cela pourrait-il signifier qu’un Luma est celui qui a choisi le duo pour sauver le royaume? Cela semble tout à fait possible. Il convient également de noter que Nintendo et Illumination ne voudraient pas exclure complètement un personnage aussi populaire que Rosalina du film, ou à tout le moins l’avoir sur la table s’ils voulaient faire une suite.

Indépendamment de la façon dont ce petit Luma apparaît à l’écran, une chose est sûre. Les fans d’une certaine princesse galactique auront plus de raisons de se précipiter en salles en avril lorsque le Film Super Mario Bros. se déforme sur grand écran le 7 avril 2023.