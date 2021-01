Les jeux Resident Evil de Capcom pour Switch et 3DS sont actuellement en vente (Amérique du Nord)

Capcom vient de tenir son Resident Evil vitrine célébrant les 25 ans de la série, et bien qu’il n’y ait malheureusement rien exposé pour les fans de Switch, sur l’eShop, vous pouvez toujours obtenir votre solution – car la plupart du catalogue RE est en vente aux États-Unis.

Cela couvre à la fois le Switch et la 3DS – avec des jeux comme Resident Evil 0 et Resident Evil 4 réduit à 14,99 €. Puis il y a le Révélation série et Les mercenaires 3D sur la 3DS. Voici la gamme complète via GoNintendo:

Resident Evil 5 – Prix actuel: 14,99 € (Prix régulier: 19,99 €)

Resident Evil 6 – Prix actuel: 14,99 € (Prix régulier: 19,99 €)

Resident Evil 0 – Prix actuel: 12,99 € (Prix régulier: 19,99 €)

Resident Evil 4 – Prix actuel: 14,99 € (Prix régulier: 19,99 €)

Resident Evil – Prix actuel: 12,99 € (Prix régulier: 19,99 €)

Resident Evil Revelations – Prix actuel: 7,99 € (Prix régulier: 19,99 €)

Resident Evil Revelations 2 – Prix actuel: 7,99 € (Prix régulier: 19,99 €)

Resident Evil Revelations (3DS) – Prix actuel: 7,99 € (Prix régulier: 19,99 €)

Resident Evil: The Mercenaries 3D – Prix actuel: 4,99 € (Prix régulier: 19,99 €)

Allez-vous ajouter l’un de ces jeux Resident Evil à votre bibliothèque numérique sur Switch? Laissez un commentaire ci-dessous.