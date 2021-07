Les jeux PS5 et PS4 gratuits de PS Plus annoncés pour août 2021

Gratuit pour août 2021 PS Plus jeux ont été officiellement annoncés, et devinez quoi? C’est la même gamme que Sony elle-même a divulguée le week-end dernier. Nous n’avons pas vu celui-là venir !

Pour récapituler, la sélection du mois prochain comprend :

Ces trois jeux seront disponibles au téléchargement (ou simplement à ajouter à votre bibliothèque) à partir du 3 août.

Hunter’s Arena: Legends a été révélé pour la première fois en tant que titre PS Plus lors de la dernière émission State of Play de Sony. C’est un jeu de bataille royale basé sur la mêlée, et vous pourrez l’attraper sur PS5 et PS4. Il s’agit d’un tout nouveau titre, nous essaierons donc de vous apporter une critique bientôt.

Pendant ce temps, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville est un « tireur » coloré et amusant en équipe – même s’il n’est pas resté longtemps dans les mémoires lors de sa sortie en 2019. Pour être juste, nous l’aimions toujours beaucoup à l’époque, lui attribuant un 8/10 et le décrivant comme « plein d’esprit et d’humour irrévérencieux ».

Et enfin, Tennis World Tour 2 est à peu près le meilleur jeu de tennis sur les consoles PlayStation actuelles – bien que dire qu’il y a de la concurrence serait un mensonge. Nous l’avons décrit comme un « gagnant » dans notre avis 7/10.

Que pensez-vous des jeux PS Plus d’août ? N’oubliez pas de nous donner un avis honnête dans la section commentaires ci-dessous.