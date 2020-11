Les jeux PS5 devraient en fait devenir encore plus chers

Pour la première fois en 15 ans d’histoire du jeu vidéo, les prix des jeux vidéo augmentent pour la première fois. Plus précisément, ceux des prochains titres de nouvelle génération, y compris ceux de Sony PS5. Pour cette raison, les jeux apparaissent comme Call of Duty Black Ops: Guerre froidequi a révisé Les âmes du démon ou Godfall seulement pour environ 80 euros, au lieu des habituels en Allemagne 70 euros.

Mais apparemment, les discussions pour l’augmentation des jeux à venir n’ont pas été à la satisfaction de Sony au début. L’entreprise aurait aimé en demander plus pour ses nouveaux jeux.

Prix ​​encore plus élevé pour les jeux PS5?

Depuis longtemps, les éditeurs et les développeurs ont l’intention d’augmenter les prix des jeux vidéo. Avec la nouvelle génération de consoles, le projet est en cours de mise en œuvre et les précédents jeux à 60 € font l’objet d’une augmentation de 10 €. En Allemagne, cela signifie même une augmentation d’environ 80 euros.

Selon un rapport de Bloomberg, Sony voulait en fait demander plus d’argent.

Les raisons: Les augmentations de prix de Sony sont justifiées par « Les ressources de développement croissantes nécessaires pour ces jeux ambitieux. » En particulier, le développement des jeux AAA serait désormais beaucoup plus coûteux qu’il ne l’était il y a quelques années.

Comment les autres éditeurs gèrent-ils cela? Tout le monde ne le voit pas de cette façon. Comme par exemple le CFO Kenkichi Nomura de Capcom estime que le prix des jeux ne devrait pas être basé sur le montant que les entreprises dépensent pour le développement, mais sur le montant que les consommateurs sont prêts à payer pour la qualité. Aussi Ubisoft limite cette décision pour le moment et garde ses prix.

Tous les jeux PS5 seront-ils 10 euros plus chers?

Comme il ne dépend pas uniquement de Sony et de Microsoft, combien de jeux sont joués PlayStation 5 et Xbox Series X / S coût dans les prochaines années, mais d’autres développeurs et éditeurs comme Capcom ont leur mot à dire, tous les jeux ne seront pas 10 à 20 euros plus chers à l’avenir.

Cependant, Sony a déjà approuvéqu’il y aura certainement des jeux, en particulier des titres AAA plus grands, qui seront vendus au prix le plus élevé.

