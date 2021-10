Les jeux PS Plus évitent les fuites du week-end pour la première fois en cinq mois

Imaginez notre surprise lors des jeux PlayStation Plus pour novembre 2021 n’a pas fuite complète au cours du week-end. Pour le dernier Cinq mois dans une rangée, les jeux du service d’abonnement ont été divulgués avant leur révélation en milieu de semaine, toujours le week-end précédant l’annonce officielle. Mais cette fois-ci, nous n’avons rien eu – pas même une de ces rumeurs à peine crédibles qui proviennent d’un type au hasard sur Twitter.

C’est intéressant, car il se passe autre chose ce mercredi – le même jour que la programmation des jeux PS Plus sera confirmée. Nous faisons bien sûr référence à la prochaine diffusion State of Play de Sony. Il se pourrait bien que la sélection de jeux PS Plus pour novembre soit annoncée lors du salon, ce qui serait évidemment un changement par rapport à l’approche habituelle de l’entreprise.

Ou peut-être que Sony a simplement traité les fuites. Cinq mois plus tard, on pourrait penser que le géant japonais voudrait essayer de faire quelque chose pour remédier à la situation. Dans tous les cas, nous saurons ce qui s’en vient ce mercredi – et cela comprendra trois titres PlayStation VR bonus.

Quels jeux PS Plus pour novembre 2021 espérez-vous ? Dites-nous qu’il y a encore beaucoup de temps pour une fuite dans la section commentaires ci-dessous.