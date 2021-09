Les jeux PS Plus de septembre 2021 sont maintenant disponibles sur PS5, PS4

Septembre bat son plein et s’annonce comme un mois assez excitant pour les fans de PlayStation. Non seulement il y aura beaucoup de jeux PS5 et PS4 à venir au cours des prochaines semaines, mais il y a aussi PlayStation Showcase, qui approche à grands pas. Cependant, il y a une autre raison de renverser ces froncements de sourcils ce mois-ci – la nouvelle gamme PS Plus, bien sûr.

Oui, le trio de titres gratuits de septembre est prêt à rouler aujourd’hui. Les jeux sont disponibles au téléchargement dès maintenant en Europe, l’Amérique du Nord et d’autres territoires suivront très bientôt. Pour rappel, ce mois-ci, les abonnés pourront réclamer Overcooked : All You Can Eat sur PS5, et Hitman 2 et Predator : Hunting Grounds sur PS4. Tous ces éléments peuvent être joués sur la console de génération actuelle de Sony, tandis que les propriétaires de PS4 devront se contenter des deux derniers.

Ces jeux remplacent Hunter’s Arena : Legends, Plants vs. Zombies : Battle for Neighborville et Tennis World Tour 2 à partir d’aujourd’hui. Alors, lequel des jeux Plus de septembre allez-vous découvrir ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.