Les jeux PS Plus de novembre 2021 sont disponibles au téléchargement maintenant

Il n’y a pas de meilleure façon d’accueillir l’avant-dernier mois de l’année qu’avec une gamme exceptionnelle de PlayStation Plus titres, avec six jeux gratuits proposés cette fois-ci. Ils peuvent tous être échangés, téléchargés et joués maintenant au Royaume-Uni et dans l’UE, avec une disponibilité ouverte aux États-Unis au fil de la journée. Allez au Boutique PS pour démarrer le processus.

Puisqu’il y a tellement de choix ce mois-ci, voici un rappel de ce qui est proposé. Les joueurs PS5 peuvent télécharger des versions natives de First Class Trouble et Knockout City, tandis que Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning propose une mise à jour PS5 avec l’édition PS4 standard. Les propriétaires de PSVR ne sont cependant pas laissés pour compte, car un trio de titres est inclus dans le service ce mois-ci. Ce sont The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners et Until You Fall. Au total, cela fait six jeux faisant partie de la gamme PS Plus de novembre 2021.

Lorsque nous avons interrogé les utilisateurs de Push Square sur la sélection le week-end dernier, la majorité d’entre vous pensaient que les jeux étaient de toute façon de « correct » à « merde ». Seulement 17 pour cent ont voté qu’ils étaient satisfaits de la programmation. Allez-vous essayer ces jeux gratuits PS5, PS4 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.