Les jeux PS Plus de mars 2021 sont disponibles au téléchargement maintenant

Ce qui sera sûrement l’une des meilleures gammes mensuelles PlayStation Plus est maintenant disponible au téléchargement pour les membres actifs. Ceux d’entre vous qui possèdent une PlayStation 5 peuvent se mettre au travail sur Maquette, un nouveau casse-tête à la première personne consacré à la manipulation d’objets et à la modification de leur taille. Ensuite, les joueurs PS4 ont Final Fantasy VII Remake, l’expérience PlayStation VR Farpoint et Remnant: From the Ashes à espérer. Les trois jeux peuvent également être joués sur PS5 via la rétrocompatibilité, bien sûr. Si vous vous rendez sur le PlayStation Store et recherchez chaque titre, vous pourrez commencer à les télécharger dès maintenant.

Lorsque nous avons sondé notre communauté ce week-end, plus de 40% des plus de 6000 électeurs ont déclaré être très satisfaits de la programmation PS Plus de ce mois-ci. On dirait que c’est une fois de plus une très bonne sélection de Sony, avec Final Fantasy VII Remake de Square Enix s’avérant être de loin le jeu le plus populaire du lot. Avez-vous commencé à télécharger vos jeux PS Plus pour mars 2021? Faites-le avant de publier dans les commentaires ci-dessous.