Les jeux PS Plus de mai 2022 sont maintenant disponibles

Que PSPlus-La programmation est maintenant disponible en téléchargement. A partir d’aujourd’hui, les nouveaux titre bonus Disponible en téléchargement pour tous les abonnés. Donc, si vous êtes toujours à la recherche de nouveaux PS4– ou alors PS5-Jouer sont et un PSPlus– Si vous avez un abonnement, vous pouvez l’attendre avec impatience.

PS Plus : Aujourd’hui, les nouveaux jeux bonus sont en ligne

C’est de cela qu’il s’agit : Sony en publie quelques-uns chaque mois Jeux PS4 et PS5 dans le cadre de l’abonnement PS Plus. Les abonnés peuvent cela n’implique aucun frais supplémentaire Téléchargez (hors prix de l’abonnement), jouez et conservez-le même après la fin du mois. La gamme de jeux est toujours vivement débattue et attendue avec impatience.

Maintenant en ligne : Comme chaque mois, les titres PS Plus qui l’accompagnent en bonus vont pour la plupart le premier mardi de chaque mois en ligne, vers midi. C’était aussi le cas aujourd’hui depuis environ 12h vous pouvez télécharger les jeux bonus actuels. Dans le même temps, bien sûr, cela signifie également que les titres d’avril ne sont plus disponibles.

Ces trois jeux sont disponibles sur PS Plus en mai 2022 :

FIFA 22 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Malédiction des dieux morts (PS4)

(PS4) Tribus de Midgard (PS4/PS5)

Quels sont ces jeux ?

FIFA 22 appartient à la matchs de football les plus réussis de tous les temps et est un titre extrêmement populaire, surtout en Allemagne et en Europe se vend très souvent Possède. Cependant, « FIFA 22 » vient principalement à cause du mode en ligne’ Équipe ultime de la FIFA pas bon pour tout le monde.

Malédiction des dieux morts était l’un des succès surprises à partir de l’année 2021. Cela Roguelite fonctionne à peu près comme le grand Enfers: Vous devez donc vous frayer un chemin jusqu’au bout des donjons et affronter des tonnes d’ennemis méchants en cours de route qui veulent vous attaquer.

Tribus de Midgard est un Jeu multijoueur en ligneJouer au temps des Vikings et un peu sur Valheim rappeler. Cependant, vous devez faire beaucoup plus ici Butin, construction de base, artisanat et défense Faites attention lorsque les adversaires approchent. Rien ne fonctionne ici sans coopération.