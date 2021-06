Les jeux PS Plus de juin 2021 sont disponibles au téléchargement maintenant

Un nouveau mois apporte de nouveaux PlayStation Plus titres, qui sont tous disponibles au téléchargement dès maintenant. Les abonnés peuvent s’attendre à Operation: Tango sur PS5, puis à Star Wars: Squadrons et Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown pour la PS4. Les jeux peuvent être échangés au fur et à mesure que nous parlons à travers l’Europe, avec un déploiement aux États-Unis qui suivra plus tard dans la journée. N’oubliez pas que même si vous ne possédez pas actuellement de PS5, vous pouvez toujours saisir Operation: Tango sur la boutique en ligne.

Un jeu PS Plus qui reste plus longtemps que le mois habituel est Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, qui sera disponible sur le service jusqu’à la fin du mois de juillet 2021. Alors, assurez-vous de l’utiliser, mais ne vous inquiétez pas trop si vous ne vous rendez pas immédiatement sur le PS Store et déclenchez un téléchargement. 58% d’entre vous conviennent que la gamme PS Plus de ce mois-ci est à tout le moins acceptable, donc la plupart sont satisfaits des titres susmentionnés.

