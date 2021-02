Les jeux PS Plus de février 2021 sont disponibles au téléchargement maintenant

C’est un peu plus tôt que d’habitude, mais vous pouvez réclamer les jeux PlayStation Plus de février sur PS5 et PS4 dès maintenant. Destruction AllStars a été mis à disposition à minuit sur divers territoires, ce qui signifie que les gens ont déjà commencé leur carrière de combat véhiculaire.

L’exclusivité PS5 a été suivie par d’autres titres PS Plus Control: Ultimate Edition et Concrete Genie, qui sont désormais également disponibles sans frais supplémentaires pour les membres. Le trio de jeux ne se trouve pas encore dans la section PS Plus du Store – ils le seront bien sûr plus tard aujourd’hui – mais si vous les recherchez, vous constaterez que les trois sont en direct et disponibles gratuitement.

Auquel des jeux PS Plus du mois êtes-vous le plus impatient de jouer? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.