Les jeux PS Plus de décembre 2020 seront dévoilés mercredi

Lequel PS plusLe titre sera en Décembre 2020 cadeaux? Sony aura probablement une réponse à cette question mercredi prochain. Dans cet article, nous vous expliquerons tout sur le calendrier actuel de PS Plus et les faits les plus importants sur le service payant.

Vous avez encore un peu de temps pour jouer aux jeux PS Plus en Novembre 2020 pour le Playstation 4 Télécharger. Mais vous ne devriez pas prendre trop de temps, car Sony devrait présenter les nouveaux jeux pour les membres PlayStation Plus mercredi prochain.

PS Plus en décembre 2020

Ceux qui ont déjà sécurisé les jeux gratuits dans l’abonnement PS Plus attendent déjà les nouveaux jeux, qui seront mis à la disposition de tous les abonnés en décembre 2020.

L’annonce et la sortie des nouveaux jeux sont en fait soumises à un calendrier fixe. Ce n’est que dans le contexte du 10e anniversaire du service de paiement interne de Sony qu’il semble avoir été légèrement ajusté et changé cet été. Les Jeux de septembre ont de nouveau été annoncés exactement selon ce calendrier et publiés plus tard.

Les nouveaux jeux seront généralement mis à la disposition de tous les membres PS Plus en téléchargement gratuit le premier mardi de chaque mois. Les nouveaux titres seront dévoilés le mercredi précédent.

Nous prévoyons donc que les nouveaux jeux PS Plus seront dévoilés pour décembre 2020 mercredi le 25 novembre 2020. Vous pourrez alors probablement télécharger les jeux mardi, 1er décembre 2020quand tout se passe comme prévu.

Quand les jeux PS Plus sortiront-ils en octobre?

Annonce: 25 novembre 2020

25 novembre 2020 Publication: 1 décembre 2020

À quelle heure Sony présentera-t-il les jeux? Sony annonce généralement les nouveaux jeux le mercredi à 17h30, heure allemande, tandis qu’une semaine plus tard, ils seront disponibles pour les membres le mardi à partir de 12h00.

Voici comment vous trouvez les jeux PlayStation Plus

Vous pouvez trouver les téléchargements via le PlayStation Store de Sony. Il y a un onglet séparé appelé « PS Plus », sous lequel vous pouvez trouver tous les jeux PS Plus du mois en cours. Si vous avez un abonnement valide, vous pouvez télécharger gratuitement les jeux respectifs sur votre console.

Qu’est-ce que PS Plus? Nous savons cela de l’offre

PlayStation Plus est un abonnement payant qui étend les capacités de votre compte PSN afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre PlayStation 4. Vous bénéficiez de ces avantages en devenant membre de PS Plus:

Multijoueur en ligne

Jeux mensuels

Téléchargement automatique des correctifs du jeu en mode veille

Accès anticipé exclusif à des essais complets, des démos et des versions bêta publiques.

100 Go de stockage en ligne pour les parties sauvegardées

Contenu exclusif et réductions sur le PlayStation Store – recherchez le logo PlayStation Plus:

Si vous n’avez pas encore essayé le service, vous pouvez acheter un abonnement payant ici:

Remarque: Si vous pouvez essayer le service dans le cadre d’un essai gratuit, n’oubliez pas de désactiver le renouvellement automatique de l’abonnement avant la fin de l’essai gratuit.

