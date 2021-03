Les jeux PS Plus d’avril nous tiennent éveillés

Ce Sony 2021 nous surprend avec les quatre jeux PS Plus d’avril, dont une première très attendue.

Ils ont attendu la dernière minute, mais nous avons déjà les connaissances qui nous manquaient. Sony a déjà révélé le Jeux PS Plus d’avril. Vous pouvez déjà imaginer la suite: la même chose que ces derniers mois depuis l’arrivée de la console vidéo PlayStation 5. Quatre titres dont les abonnés aux services en ligne pourront profiter pleinement, du début à la fin.

La confirmation vient des mains de Sony lui-même. Il convient de noter en particulier l’arrivée d’Oddworld Soulstorm, le nouvel opus de la franchise légendaire qui remonte à l’époque de la première PlayStation. C’est le titre exclusif de la nouvelle génération, mais en contrepartie il est également remarquable qu’il soit disponible au moment de son lancement. Accès à partir du même jour.

Les trois autres titres peuvent être appréciés sur PS4, certains d’entre eux avec des améliorations sur la dernière plate-forme Sony. Ce sont Days Gone, Zombie Army 4: Dead War et l’indie espagnol Jade’s Ascension. Oui, il y a un certain thème de morts-vivants dans ce mois d’abonnement. Cela vaudra la peine d’avoir tous ces titres pour nous divertir d’ici l’été.

Il est à noter que les propriétaires d’une PlayStation 5 auront sûrement déjà Days Gone. Le jeu a été proposé dans les premiers mois de la vie de la console avec la PS Plus Collection, une compilation de vingt des meilleurs jeux vidéo de la dernière génération. Cela pourrait être une indication importante que peut-être plus de jeux seront répétés dans les mois à venir.

L’actualité des titres du mois vient avec le rappel qu’en été, la boutique numérique PSN Store fermera l’option d’achat de titres pour PS3, PSP et PSVita. C’est le bon moment pour télécharger tout ce que nous avions en attente.