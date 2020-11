Les jeux PS Plus annoncés en décembre 2020, avec une belle surprise

Quel libre PS plus-Jeux dans Décembre 2020 nous attend, Sony l’a maintenant officiellement annoncé. Toutes les informations sur l’offre gratuite de l’abonnement PlayStation Plus pour décembre 2020 sont disponibles ici!

Important: Si vous avez les jeux gratuits avec l’abonnement PS Plus dans Novembre 2020 pour le PS4 n’ont pas encore téléchargé, vous devriez le faire avant l’activation des jeux de décembre.

PS Plus en novembre 2020: quels jeux gratuits y a-t-il?

Ceux qui ont déjà sécurisé les jeux gratuits dans l’abonnement PS Plus attendent déjà les prochains jeux, qui suivront en décembre 2020. Mais quels jeux comprendra l’abonnement?

Le nouveau Jeux dans le Décembre 2020 viennent d’être révélés. Ici vous pouvez voir un aperçu des jeux:

La surprise est très claire Grondement des vers. C’est un tout nouveau jeu qui sort maintenant directement sur PS Plus. Il y a eu quelques tests bêta sur la PS4 au préalable, mais maintenant elle sera jouable sur les finales PS4 et PS5 à partir de décembre 2020!

Quand les jeux gratuits de décembre 2020 apparaîtront-ils? Le téléchargement des jeux gratuits de l’abonnement PS Plus aura lieu le 1er décembre 2020. Normalement, le téléchargement gratuit est alors suspendu 12 heure disponible pour le déjeuner.

Sécurisez les jeux à partir de novembre 2020 maintenant!

Actuellement, vous pouvez toujours utiliser le Version PS5 de Bugsnax (d’ici le 4 janvier 2021). Il s’agit du premier jeu PS5 sorti pour la PS5 et inclus en version instantanée dans l’abonnement PS Plus.

En plus de Bugsnax, “Hollow Knight: Voidheart Edition” et “Middle Earth: Shadow of War” sont actuellement inclus pour la PS4.

Qu’est-ce que PS Plus? Nous savons cela de l’offre

PlayStation Plus est un abonnement payant qui étend les capacités de votre compte PSN afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre PlayStation 4. Vous bénéficiez de ces avantages en devenant membre de PS Plus:

Multijoueur en ligne

Jeux mensuels

Téléchargement automatique des correctifs du jeu en mode veille

Accès anticipé exclusif à des essais complets, des démos et des versions bêta publiques.

100 Go de stockage en ligne pour les parties sauvegardées

Contenu exclusif et réductions sur PlayStation Store – recherchez le logo PlayStation Plus:

Si vous n’avez pas encore testé le service, vous pouvez acheter un abonnement payant.

