Les jeux PS Now d’août 2021 annoncés avec NieR: Automata, Ghostrunner, Undertale ajoutés

Trois nouveaux jeux seront bientôt ajoutés à PlayStation Now, à partir du 3 août. La programmation de ce mois-ci est composée de NieR : Automata, Ghostrunner et Undertale. C’est un trio assez diversifié.

Action RPG NieR: Automata est disponible depuis quelques mois, tandis que Ghostrunner et Undertale sont des ajouts permanents (au moment de la rédaction).

En un coup d’œil, les jeux PS Now d’août sont :

Pendant ce temps, deux jeux quittent PS Now ce mois-ci, le 2 août. Ce sont Jump Force et WWE 2K Battlegrounds.

Comme toujours, vous pouvez consulter notre liste massive de tous les jeux PlayStation Now pour plus d’informations sur le service lui-même et les titres PlayStation qu’il a à offrir.

Une mise à jour relativement petite pour PS Now en août donc, mais êtes-vous satisfait de ces ajouts ? Donnez-nous un avis honnête dans la section commentaires ci-dessous.