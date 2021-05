Les jeux PC utilisent désormais les fonctionnalités du contrôleur DualSense PS5

Il a été découvert que l’édition récente de Metro Exodus Enhanced sur PC prend en charge nativement les nombreuses fonctionnalités du contrôleur PlayStation 5 DualSense après le téléchargement du dernier correctif. Découvert par l’utilisateur dex3108 de ResetEra, l’affiche a expliqué comment le développeur 4A Games a utilisé les déclencheurs adaptatifs du pad dans une vidéo que vous pouvez regarder ici.

Comme vous pouvez le constater, une force supplémentaire doit être appliquée sur le bouton R2 afin de tirer le fusil d’assaut, et il en va de même pour le magnum. Ce dernier va en effet plus loin en décompressant avec facilité lorsqu’une balle n’a pas encore été chargée dans la chambre. Pour que cela soit opérationnel, vous devez d’abord savoir Comment utiliser le contrôleur PS5 DualSense sur PC. Vous devrez également jouer au jeu via une connexion filaire, car ces fonctionnalités uniques ne sont pas actives lorsqu’elles sont jouées sans fil. Depuis la découverte, les utilisateurs ont signalé une implémentation bancale ici et là, ainsi que d’autres problèmes, mais il est clair que l’idée est d’avoir une prise en charge complète du contrôleur PS5 DualSense opérationnel pour Metro Exodus Enhanced Edition sur PC.

N’oubliez pas que le jeu arrive également sur PS5 en mode natif en juin, avec tous ses DLC et une résolution 4K à 60 images par seconde. Les propriétaires de PS4 recevront une mise à niveau gratuite vers la version actuelle. Le Ray-Tracing est également inclus ainsi que des temps de chargement «considérablement réduits» – un problème auquel nous avons été confrontés lors de la révision de l’édition PS4.