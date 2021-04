Les jeux gratuits PlayStation Plus de mai 2021 sont annoncés sous le nom de Battlefield V, Stranded Deep et Wreckfest

IIYAMA G-MASTER Silver Crow GB2730QSU-B1 - écran LED - 27"

Technologie FreeSyncHaut-parleurs et écouteursModes de jeux prédéfinis et personnalisés Le G-Master GB2730QSU, moniteur 27" connu sous le nom de Silver Crow, vous ouvre la porte vers de nouvelles expériences dans vos jeux.<br/>Avec sa résolution de 2560x1440 points offrant 77 % plus d'espace d'affichage que sur un moniteur Full HD (1920x1080 points), Le Silver Crow propose des détails les plus fins et affiche des images d'une parfaite clarté.<br/>Rien ne détournera plus votre attention.<br/>Les fonctions de réduction de la lumière bleu et de scintillement permettent à vos yeux d'avoir un bouclier garantissant une meilleure protection.<br/>Armés de la technologie "FreeSync" et d' un temps de réponse de 1 ms, le Silver Crow est prêt à vous accompagner dans les batailles les plus difficiles, ne laissant rien au hasard - votre destiné dans vos jeux reste dans vos seules mains. - Offre exclusivement réservée aux professionnels