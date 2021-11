Les jeux de guérilla détaillent les machines occidentales interdites de New Horizon

Les machines qui parcourent le monde ouvert d’Horizon Zero Dawn étaient certainement l’un des facteurs les plus importants et les plus impressionnants du titre original, il n’est donc pas étonnant que Guerrilla Games vise à devenir encore plus grand et meilleur avec la suite de l’année prochaine. Le développeur néerlandais a écrit un nouvel article sur le blog PlayStation en se concentrant sur ce que l’équipe a appris de l’expérience originale et comment ces apprentissages seront mis en œuvre dans Horizon Forbidden West. Il en est résulté de nouvelles machines comme le Sunwing, qui vole au-dessus du parc post-apocalyptique de San Francisco.

Le concepteur principal de la machine, Blake Politeski, a déclaré : « Nous explorons un nouveau domaine dans le monde d’Horizon. Il était intéressant de déterminer quel type de machine vivrait dans différentes zones écologiques et comment elles interagiraient les unes avec les autres, leur l’environnement, et bien sûr les humains. Les machines sont les soi-disant gardiennes de ce monde, donc la façon dont elles remplissent leurs rôles et ce que le joueur peut faire pour utiliser ces comportements à leur avantage était toujours intéressant à considérer.

Le responsable de l’art des actifs, Maxim Fleury, ajoute : « L’équipe de Blake nous fournit un document de conception qui décrit l’aspect général de la machine, le type de pièces (interactives) dont elle dispose et le type d’attaques qu’elle peut effectuer. des dessins pour expliquer davantage le document, mais la véritable conception visuelle passe ensuite à l’équipe Robot and Weapon Asset. »

Horizon Zero Dawn avait plus de 25 machines différentes, et Forbidden West s’ajoutera à la liste avec les goûts de Sunwing susmentionné. Guerrilla Games voulait s’assurer qu’il s’adapte au monde avec un rôle défini. « Nous avons étudié divers reptiles volants et oiseaux primitifs pour nous inspirer, et avons proposé le concept de leurs ailes collectant l’énergie solaire par temps ensoleillé. Cela a à son tour créé une dynamique de jeu intéressante : également plus attentif aux prédateurs potentiels lorsqu’ils sont inactifs », explique Politeski.

Ensuite, il y a les Tremortusks, qui « maintiennent l’équilibre sur Terre et garantissent que les humains ne peuvent plus anéantir la vie. Les Tremortusks ont été créés comme des machines de combat – protégeant les autres espèces de machines afin qu’elles puissent faire ce pour quoi elles ont été conçues sans interférence humaine. Politeski et Fluery conviennent que la machine est l’une des plus formidables de tout le jeu. « Nous vous recommandons d’utiliser des pièges en plus du Pullcaster. Bien que lents, ils peuvent atteindre une vitesse qui piétinera facilement Aloy, alors préparez-vous à esquiver. Enfin, méfiez-vous de son tronc de lance-flammes… »