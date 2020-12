Les jeux auxquels nous revenons toujours

Des jeux de nid et des barrières d’entrée

Nous avons atteint les derniers bars de 2020, et ces jours gris semblent accompagner une mélodie mélancolique d’agitation où il semble qu’une année entière de nos vies nous a été volée. La rencontre avec nos proches devient incertaine et Noël nous invite à un optimisme loin de l’équilibre habituel de chaque année. Cela ressemble à un adieu et, imprégné d’une puérilité égoïste, je proclame ma haine des adieux. C’est peut-être pour ça que mon Grinch l’intérieur déteste Noël. Nous pourrions rapidement passer à 2021 et accueillir la nouvelle année, reconnaissants ou complaisants de la fortune ou du malheur que nous avons dû vivre. Et pour moi, les jeux vidéo sont ma machine à voyager dans le temps. On dit que les jours nuageux et pluvieux sont couverture, films et pop-corn. Je suis tout à fait d’accord. Mais pour moi, ils sont aussi étreignez le contrôleur de la console de jeu ou du PC et rappeler des jeux déjà connus. Si j’ai envie d’un jeu de plateforme 2D, je me souviens d’un classique de Mario, si j’ai envie de me perdre dans un monde ouvert, je joue GTA ou Skyrim, si je veux un roguelike puis-je me retrouver à jouer La liaison d’Isaac et si j’ai besoin de quelque chose de plus vertigineux pour tester mes compétences (et ma patience) je joue à un jeu League of Legends. Au fil des années, il y a des jeux auxquels je reviens toujours, inexplicablement ils sont là. Qu’elles soient le résultat d’un vice majeur dans leur journée, de tout un temps d’expériences ou d’une relation amour-haine. Je ne peux m’empêcher de me demander pourquoi cela m’arrive avec certains jeux et pas avec d’autres, et corroborant que je ne suis pas le seul, je vais essayer de répondre à cette question dans ce texte.

Le jeu vidéo que nous avons toujours voulu

À de nombreuses reprises, nous avons évoqué dans HyperHype le refuge mental que représentent les jeux vidéo: trouver la tranquillité face à l’anxiété, stimuler l’apprentissage ou lutter contre la dépression. Mais d’un point de vue plus superficiel, de pur divertissement, les jeux vidéo exigent toujours plus de nous qu’un film ou une série. Pourquoi choisissons-nous les jeux vidéo? L’action d’interaction ou de prise de décision semble nous donner un rôle plus proactif ou utile à ce que nous faisons que d’observer passivement quelque chose. Les jeux que nous connaissons déjà semblent nous donner connaissance ou un plus grand sentiment de contrôle qui satisfait nos réactions.

Nous ne parlons pas de jeux purement linéaires ou narratifs où tout est déjà connu ou écrit, mais plutôt que dans le monde du jeu vidéo, quelque chose pourrait se passer différemment. En mécanique, cela signifie que dans le Super mario Je peux appuyer sur le bouton de saut à une certaine vitesse, mais après un certain temps sans y revenir, je ne saurais pas exactement où il atterrirait. Notre cerveau travaille inconsciemment sur la physique d’une manière naturelle que nous trouvons agréable parce que nous connaissons également les règles de ce monde. Réadapter ou réapprendre à prendre des décisions est un passe-temps étonnamment agréable, donc ajouté au facteur de nostalgie, nous avons affaire à des jeux qui ne vieillissent pas (mécaniquement). J’ai pu arriver à cette conclusion après avoir réalisé une chose: des jeux que je répète habituellement toutes les X fois, aucun n’a été un jeu déterministe ou narratif. Et quand c’était un jeu plus narratif comme Le dernier d’entre nousCela a toujours été de résoudre une tâche en suspens ou de vouloir explorer davantage son monde. Cela a du sens car cela arrive aussi avec les jeux de puzzle; Cela rend ce type de jeu encore moins jouable qu’on ne le pense.

Les jeux multijoueurs qui nous ont captivés ou qui nous ont donné un bon ‘sensation de jeu‘ou sensation de jeu, ils semblent répondre très bien également à être rejoués à chaque fois. Raison pour laquelle les communautés de joueurs restent Etre prêt en attente de nouvelles mises à jour sur les jeux de service ou les MMORPG comme Destin 2 ou World of Warcraft. Pour ce type d’audience, vous devez introduire de nouveaux mécanismes ou contenus dans de nouveaux tutoriels qui ne sont pas aussi étendus que les tutoriels initiaux mais qui relient les points de chaque mise à jour précédente du jeu. Une tâche difficile qui montre combien il est difficile de prolonger une saga ou un jeu de service dans le temps. D’autres types de jeux qui ont tendance à rejouer avec ceux qui, soit à cause du facteur social, soit parce que c’est la première fois dans quelque chose, ils ont eu un grand impact sur nos vies. À nos yeux, ce sont des chefs-d’œuvre de plus en plus idéalisés par le passage du temps. Les jeux vidéo auxquels nous revenons simplement pour ce qu’ils étaient autrefois, et nous avons envie de jouer dur ces jours-ci.

Tout ce qui a été mentionné jusqu’à présent pourrait contraster avec la montée du consumérisme rapide pour les jeux vidéo, mais le plus surprenant est que les deux habitudes peuvent coexister chez le même individu. Ce qui est mal interprété ou prévenu que le choc avec les nouveaux jeux vidéo vient d’une recherche de notre jeu vidéo idéal (le jeu impossible que l’on veut ressembler à cet autre) et c’est peut-être une question de patience et de résilience que l’on ne veut pas accepter. Ou même des compétences. En cette année fatidique 2020, j’ai rempli le chiffre redouté de 30 ans avec ce sentiment d’avoir une liste de missions sans terminer la vie ou être dans une zone avec des ennemis de haut niveau où cela ne devrait pas être. Les doutes assaillent. Suis-je trop manqué pour les jeux compétitifs? Je n’aime pas les nouveaux genres? Suis-je intransigeant ou amer? Preuve en est l’annonce de la PlayStation 5 avec des célébrités de notre pays. J’ai vu l’annonce et je n’ai pas compris cette manière passionnée (et en même temps pas) de décrire les caractéristiques de la console de jeu. Ou le nul engouement que j’ai ressenti pour le lancement de la nouvelle génération ou Cyberpunk 2077. C’est normal? À la réflexion, je savais déjà qu’il y avait des genres dans lesquels j’étais mauvais, je m’étais déjà informé de toutes les fonctionnalités de la console de jeu avec un engouement différent … J’apprécie juste les jeux vidéo mais en dehors de cette vague grand public. La réponse finale la plus probable est: j’ai moins de temps Oui moins de patience.

Les barrières à l’entrée sont pour les personnes âgées

L’apprentissage d’un nouveau jeu vidéo, en particulier celui avec une mécanique lente ou un nouveau genre, prend du temps. En d’autres temps, Légendes de Runeterra ça aurait été l’un de mes jeux préférés mais après Foyer et autres TCG il était déjà épuisé. La barrière d’entrée n’est pas seulement importante pour les nouveaux joueurs (compris comme de très jeunes joueurs ou débutants) mais aussi pour les joueurs vétérans d’autres genres ou jeux.. En tant que journaliste que je suis, peut-être avec l’âge viendra un moment où je ne pourrai pas réussir un tutoriel ou découvrir que cette plate-forme a un bouton à exécuter. Blagues à part, j’ai déjà vu de nombreux mécanismes et systèmes de jeu, et avant de les apprécier avec une ignorance saine, je sais déjà s’ils ont un sens ou non dans le jeu vidéo. Est-ce une sorte de défaut professionnel ou un réflexe pour résoudre un jeu rapidement à cause de mon peu de temps? Franchement, je ne sais pas, mais je sais que j’avais plus de patience avant. Maintenant, si je reste coincé dans un puzzle pendant plus de 15 minutes, je vais à Saint Google ou le guide en service.

Ce sujet donne pour un autre texte, mais je veux me concentrer sur les barrières d’entrée d’un jeu vidéo. Traditionnellement, il a toujours été considéré comme un goulot d’étranglement plus ou moins petit. Un jeu avec un beau tutoriel peut être plus facile à apprendre et donc capable d’atteindre plus de joueurs. Vu sous cet angle, il peut être compris comme une décision économique pariant sur un marché plus ou moins large. Mais cela évite deux choses: la quantité d’informations et la rapidité avec laquelle ces informations se manifestent. La courbe la plus populaire d’un jeu vidéo est probablement la difficulté, mais on parle peu de la courbe d’apprentissage qui peut être analogue à toute autre courbe d’apprentissage dans un métier, un cours ou un diplôme professionnel. Établissez chaque jalon de cette courbe, la façon d’évaluer (les dernières têtes de Âmes sombres sont aussi dignes que les examens finaux) ou les récompenses est quelque chose de crucial dans les jeux de puzzle, mais a également son importance dans d’autres jeux vidéo. Loin des critiques de plagiat ou de copie, personnellement, cela m’aide à savoir dans la description d’un nouveau jeu vidéo qu’un tel jeu est inspiré d’un autre jeu plus connu. Se mentaliser en tant que joueurs du type de jeu que nous allons rencontrer aide beaucoup et nous prédispose à de nouveaux mécanismes que nous prendrions autrement avec plus de difficulté. C’est là que réside la nouveauté. Et si nous sommes curieux de connaître les histoires qu’ils ont à nous raconter, c’est encore mieux.

Malgré toutes ces installations, nous resterons réticents à expérimenter de nouveaux jeux vidéo lorsque nous cherchons un sentiment familier de contrôle en eux. Cette « vieille femme fiable«Est-ce que ce jeu est sur l’étagère et la raison pour laquelle nous gardons toujours les anciennes consoles de jeu. Ce petit moment de couverture, de films et de pop-corn peut être remplacé par une visite en famille de Springfield dans Les Simpsons: Hit and Run ou un retour à Ravissement de la saga Bioshock. En tout cas, ils font déjà partie de nous à cause de ce que nous avons vécu et ils persistent à nous ouvrir les yeux sur de nouvelles surprises. Et bien que les années d’âge ou les années malheureuses comme celle de 2020 passent, que rien ne nous enlève notre illusion et l’envie de continuer à jouer aux jeux vidéo.