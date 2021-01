Les jeunes russes organisent une manifestation pour Navalny sur TikTok, mais le Kremlin a supprimé les vidéos

Aujourd’hui, samedi 23 janvier, ils sont programmés manifestations de rue en Russie contre l’arrestation du dissident Alexei Navalny. Le principal opposant politique de Poutine a été emprisonné la semaine dernière, quelques minutes après son retour à Moscou après près de cinq mois en Allemagne, et a provoqué une vague d’indignation dans tout le pays qui conduira à un mouvement dans les prochaines heures. organisé. Parmi les plateformes numériques sur lesquelles les militants et la population se sont coordonnés et en ont fait un certain nombre, il y a aussi TikTok, où les contenus qui encouragent les utilisateurs à prendre position sur l’affaire ont été globalement vus. plus d’un milliard de fois.

Les vidéos des très jeunes

Navalny est effectivement rentré en Russie après qu’un séjour forcé à l’étranger ait été causé par un empoisonnement au Novichok que les observateurs internationaux ont jugé imputable aux services secrets du gouvernement de Moscou. Il était prévisible que la détention qui lui était désormais infligée serait jugée comme un prétexte par une partie de la population, mais sur les réseaux sociaux, la protestation a explosé de manière peut-être imprévisible. Les vidéos sur TikTok rassemblées ci-dessous le hashtag qui répond au nom de Navalny ont été affichés près d’un milliard de fois et pour la plupart, ils représentent de très jeunes utilisateurs, tout comme la majorité des utilisateurs de l’application.

Tous les clips ne font pas spécifiquement référence aux manifestations prévues pour aujourd’hui, mais ces derniers jours, le nombre de contenus a augmenté précisément par rapport à la nomination du 23 janvier. Parmi eux, un clip en particulier a été visionné 2,6 millions de fois en un peu plus de 2 jours, et représente une jeune femme donnant des des conseils à ceux qui souhaitent participer pour protester: en particulier les astuces proposées sont des conseils sur les phrases à prononcer pour passer pour des Américains lors de tout contact avec les forces de l’ordre locales.

Un autre hashtag encore plus explicite peut être traduit avec Liberté pour Navalny et recueille des vidéos vues environ 160 millions de fois. À l’intérieur, il y a des contenus du même ténor: dans certains clips, les élèves de certaines classes organisent une manifestation de groupe scolaire en supprimant le portrait du président russe Poutine a posté dans les salles de classe, et dans certains cas le remplaçant par celui de son opposant politique.

Le superviseur des communications russe a a demandé à TikTok de supprimer toutes les vidéos dans lequel les étudiants sont invités à participer à la manifestation. L’autorité a déclaré que la plateforme avait répondu aux demandes élimination de 38% des clips jugée illégale jusqu’à vendredi, mais aussi qu’entre-temps, de nouveaux contenus ont vu le jour au sein du service qui encourage les manifestations.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂