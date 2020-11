Les jeunes LGBT + amérindiens courent un risque de suicide terriblement élevé

Les jeunes LGBT + amérindiens sont plus susceptibles d’être suicidés, selon de nouvelles données.

Une nouvelle recherche du projet Trevor montre que les jeunes LGBT + issus de milieux amérindiens et autochtones d’Alaska sont 2,5 fois plus susceptibles de signaler une tentative de suicide au cours de la dernière année, par rapport à leurs pairs LGBT +.

Les jeunes amérindiens et autochtones d’Alaska qui ont déclaré être victimes de discrimination étaient également plus à risque de suicide, mais les familles solidaires et les écoles affirmant les LGBT peuvent réduire le risque de suicide de près de 60%.

Les jeunes LGBT + Amérindiens et Autochtones d’Alaska sont également beaucoup plus susceptibles de souffrir d’instabilité de logement, d’insécurité alimentaire et de placement familial.

Près de la moitié des jeunes LGBT + amérindiens et autochtones d’Alaska se sont identifiés comme transgenres, non binaires ou en questionnant leur sexe, tandis que 20% se sont identifiés comme bispirituels.

Besoin de «décoloniser» les systèmes pour les jeunes LGBT + amérindiens.

Amy Green, directrice de la recherche au Trevor Project, a déclaré: «Il est évident que l’exposition à la fois à la stigmatisation et au racisme liés aux LGBTQ a des effets cumulatifs et expose les jeunes amérindiens / autochtones d’Alaska qui sont bispirituels / LGBTQ à un plus grand risque de suicide. .

«De plus, la disproportionnalité des rapports sur les familles d’accueil, l’instabilité du logement et l’insécurité alimentaire met en évidence les effets dévastateurs de l’oppression et des traumatismes historiques sur les jeunes amérindiens / autochtones d’Alaska.

«Il y a un besoin urgent de décoloniser les systèmes qui perpétuent l’oppression des Amérindiens / autochtones d’Alaska.

«Le projet Trevor continuera de plaider en faveur de programmes et de pratiques intersectionnels et d’un investissement accru dans les initiatives et la recherche de prévention du suicide qui prennent spécifiquement en compte les besoins uniques des jeunes amérindiens et autochtones d’Alaska.

Les programmes d’inclusion LGBT + doivent mieux répondre aux besoins des communautés.

Le projet Trevor a ajouté: «Pour réduire la suicidalité, il est non seulement nécessaire de rendre les programmes et pratiques existants plus affirmant les identités AI / AN et bispirituelles / LGBTQ, mais aussi d’inclure des personnes clés dans la vie de ces jeunes, telles que les dirigeants communautaires, les membres de la famille et les jeunes eux-mêmes dans l’élaboration d’initiatives de prévention du suicide.

«Notre équipe de recherche s’est engagée à diffuser en permanence des données qui permettent à Trevor et à d’autres de mieux comprendre et répondre aux besoins de ces jeunes.

«De plus, notre équipe des services de crise travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour fournir un soutien culturel et affirmatif aux jeunes en crise par téléphone, en ligne et par SMS.»

Le suicide est évitable. Les lecteurs concernés par les problèmes soulevés dans cette histoire sont encouragés à demander de l’aide.

Au Royaume-Uni et en Irlande, les Samaritains peuvent être contactés au 116123 ou par e-mail [email protected] ou [email protected] Aux États-Unis, la National Suicide Prevention Lifeline est le 1-800-273-8255. En Australie, le service d’assistance en cas de crise Lifeline a 13 11 14 ans. D’autres lignes d’assistance internationales sont disponibles sur www.befrienders.org.