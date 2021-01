Les jets annoncent enfin le tir d’Adam Gase, les fans réagissent avec joie

Les Jets ont finalement quitté l’entraîneur-chef Adam Gase.

Après un bilan épouvantable de 2 à 14 en saison régulière qui comprenait une séquence de 13 défaites consécutives, les Jets de New York ont ​​limogé l’entraîneur-chef Adam Gase, a annoncé dimanche le président et PDG Christopher Johnson dans un communiqué. Abbie Parr / Johnson, à la suite de la défaite 28-14 de l’équipe contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, a expliqué qu’il n’avait pas vu les progrès auxquels il s’attendait pour la saison: Ce soir, j’ai informé Adam Gase qu’il ne serait plus l’entraîneur-chef des Jets. Pendant son séjour ici, j’ai eu le plaisir de faire la connaissance d’Adam et de sa merveilleuse famille et de leur souhaiter le meilleur pour aller de l’avant. »Bien que mes sincères intentions soient d’assurer la stabilité dans notre organisation – en particulier dans nos postes de direction – il est clair que la meilleure décision pour les Jets est de prendre une direction différente. Nous savions qu’il y avait beaucoup de travail à faire quand Adam nous a rejoints en 2019. Notre solide finition l’année dernière était encourageante, mais malheureusement, nous n’avons pas maintenu cet élan positif ni vu les progrès que nous attendions tous cette saison. Pour nos fans, il est évident que nous n’avons pas été assez bons. Nous nous engageons à bâtir une organisation solide, sur le terrain et en dehors, et nous continuerons de fournir les ressources nécessaires pour mettre sur pied une équipe dont vous pouvez être fier. Gase a rejoint l’organisation en 2019 et a affiché un record de 9-22 au cours de ses deux saisons avec l’organisation. Tout au long de la saison 2020, les fans ont appelé au licenciement de Gase. En réponse à l’annonce de son départ, ils ont fait la fête sur les réseaux sociaux. Découvrez quelques-unes des réactions ci-dessous: