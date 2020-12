Les iPhones étaient des cadeaux de Noël plus populaires que les autres téléphones en 2020

L’iPhone sous le sapin de Noël? De nombreuses personnes aux États-Unis ont pu attendre cette année avec impatience. Neuf smartphones sur dix nouvellement activés à Noël étaient des téléphones Apple – avec un modèle de l’année dernière au sommet.

Le smartphone le plus populaire à Noël n’était apparemment pas l’iPhone 12. Cette année, l’iPhone 11 était à nouveau au sommet des nouvelles activations le jour de Noël.

Le 25 décembre Traditionnellement, la plupart des activations des nouveaux smartphones sont enregistrées tout au long de l’année – et celles-ci étaient clairement dominées par Apple en 2020. Un iPhone occupe les neuf premières places sur dix. L’iPhone XR est à la deuxième place derrière l’iPhone 11. Le premier modèle d’iPhone 12 suit avec l’iPhone 12 Pro Max à la troisième place. Le seul smartphone d’un autre fabricant qui a à peine fait partie du top dix est le LG K30.

Les smartphones économiques étaient des cadeaux de Noël populaires en 2020

Les effets de la pandémie sur Noël 2020 peuvent également être vus dans les données de Flurry Analytics. En 2020, environ 23% de nouvelles activations de smartphone ont été enregistrées le jour de Noël par rapport à l’année précédente. Le graphique ci-dessous montre également que les smartphones à petit budget étaient très populaires comme cadeaux de Noël cette année. Alors que la ligne grise visualise le nombre moyen de nouvelles activations quotidiennes du 18 au 24 décembre, les pourcentages vert et rouge indiquent le pourcentage d’activations du 25 qui s’écartent de la moyenne sur 7 jours.

Vous pouvez donc voir que l’iPhone XR n’était pas activé plus souvent à Noël que les jours précédents – ce n’était donc pas un cadeau de Noël particulièrement populaire. C’est différent avec l’iPhone SE et encore plus extrême avec le LG K30: les smartphones à petit budget ont été activés beaucoup plus fréquemment le 25 que la moyenne des 7 jours avant Noël. En conséquence, de nombreux Américains avaient probablement un iPhone SE ou un LG K30 sous le sapin de Noël.