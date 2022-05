Les iPhones et iPads sont livrés avec un trackpad secret et voici comment y accéder

30 mai 2022 17:24:56 IST

Apple emballe ses iPhones et iPads avec un tas de fonctionnalités cachées soignées, et d’autres semblent être ajoutées à chaque mise à jour. De plus, plus de mises à niveau sont probablement bientôt avec iOS 16. Le suivi d’iOS 15 devrait faire ses débuts à la WWDC, la conférence annuelle des développeurs d’Apple, en juin, mais il sera probablement en version bêta jusqu’à l’automne.

Il y a plein de l’iPhone et iPad fonctionnalités à essayer, de SharePlay à Focus. Et tandis que de nombreuses fonctionnalités cachées peuvent être trouvées dans les paramètres de l’iPhone, d’autres astuces iOS sont intégrées directement dans l’interface, comme le trackpad secret pour votre clavier. Faites-nous confiance, une fois que vous avez découvert cette fonctionnalité et commencé à l’utiliser, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous y habituer très rapidement.

Lorsque vous modifiez du texte, vous maintenez probablement votre doigt sur l’écran et déplacez le curseur autour de toutes les lettres, chiffres et signes de ponctuation pour arriver là où vous le souhaitez. Une bulle grossissante fournit une certaine aide, en agrandissant le texte sous votre doigt, mais il existe une autre façon de déplacer votre curseur.

Voici comment afficher le trackpad caché sur un appareil iOS :

Étape 1 : Affichez votre clavier et appuyez et maintenez votre doigt sur la touche espace jusqu’à ce que le clavier devienne vide. Vous devriez ressentir un peu de retour haptique et voir le curseur s’agrandir pendant une seconde, ce qui signifie que vous pouvez maintenant utiliser le clavier comme trackpad.

Étape 2 : Avec votre doigt toujours enfoncé, déplacez-le sur tout le clavier pour déplacer votre curseur, comme vous le feriez sur le pavé tactile de votre ordinateur portable Mac ou Windows.

Étape 3 : Pour placer le curseur, retirez simplement votre doigt de l’écran. Vous pouvez ensuite utiliser n’importe laquelle des autres touches, comme Supprimer, pour apporter des modifications au texte. Si vous souhaitez déplacer à nouveau le curseur, appuyez avec votre doigt sur la touche espace pour faire apparaître le trackpad caché.

