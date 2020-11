Les internautes prouvent que Jaehyun de NCT a un cœur d’or avec des anecdotes passées

NCTde Jaehyun est le dernier it-boy de K-Pop. Des castings dramatiques aux magazines et bien sûr aux albums à succès, c’est lui qu’il faut regarder. Récemment, une publication en ligne a été à la mode sur les communautés. Les internautes l’ont félicité pour son bon cœur en raison de ces anecdotes de son passé.

En tant que jeune garçon, il semble que Jaehyun aimait jouer sur Starcraft. De retour à l’école primaire, il avait laissé une question sur un forum en ligne. Rien de nouveau là-bas – mais ce qui a attiré l’attention des internautes était le fait que Jaehyun avait très gentiment répondu à chaque commentaire avec un gentil “Merci d’avoir voté«.

Une fois, son colocataire d’alors, Haechan, avait révélé tous les grands points sur Jaehyun.

Bien que vous puissiez le dire simplement en le regardant, la peau de Jaehyun-hyung est vraiment belle et vraiment claire. Mais son cœur est aussi propre et pur que sa peau. Même si c’est aussi parce que je suis sa colocataire, chaque fois qu’il doit dormir mais que je fais encore quelque chose, il se couche d’abord sans éteindre la lumière. C’est comme ça qu’il est toujours attentionné envers moi.

Un fan lui avait transmis une collection de post-it avec des messages de soutien écrits par divers fans. Dans un vlog de visite de salle, il a été révélé qu’il avait conservé les post-it jusqu’à ce jour.

Bien que nouveau membre, Shotaro, rejoint il n’y a pas longtemps, il semble s’habituer à la vie d’idole grâce à son hyungs. Dans une émission de variétés, Jaehyun peut être vu en train de prendre soin de lui.

Une anecdote célèbre révélée par le mystérieux “Miles M Kim»En question, l’un de ses camarades de classe de predebut a partagé la capture d’écran en ligne. Avant que Miles ait transféré des écoles dans une en Australie, les deux avaient été de bons amis. Jaehyun lui a non seulement donné quelques conseils sur la façon de s’adapter et d’apprendre l’anglais, il a également exprimé son amour pour son ami.

À Miles.M.Kim. J’ai été vraiment surpris de votre intention soudaine de partir en Australie. Vous m’avez demandé il n’y a pas si longtemps comment bien réussir en anglais, non? Quand j’étais en Amérique, ce qui était important pour moi était de pouvoir jouer par moi-même, ainsi que d’avoir de bons amis et des hyungs. Si vous avez de bons amis et des hyungs, ils pourront bien vous enseigner. Je ne pense pas que ce sera un problème pour vous cependant… Et aussi, vous devez être proactif ~ Allez bien en Australie ~ Ecrivez-vous à coup sûr ~ PS Je ne sais pas bien épeler votre nom anglais alors s’il vous plaît Comprenez… Combattre ~ Du meilleur ami de Minwoo, Jung Jaehyun.

– Jaehyun