Les internautes pensent que Karina d’Aespa est complètement différente avec de nouveaux sourcils

Karina d’Aespa a des internautes déchirés entre ses anciens et nouveaux styles de maquillage. Plus précisément, ses sourcils ont subi une transformation.

Dans ses premières vidéos teaser, elle présente des graphismes époustouflants et des sourcils arqués.

Ce look imitait un sourcil de style occidental avec une queue allongée, par opposition au sourcil droit de style coréen typique.

Cela lui a donné un look moderne et a accentué son maquillage œil-de-chat.

Cependant, pour le premier clip d’Aespa «Black Mamba», elle a pris un style différent.

Elle a opté pour des sourcils complètement droits qui sont plus souvent vus sur les idoles K-Pop.

Sa couleur de sourcils est beaucoup plus claire et a un look plus subtil.

Les internautes ont noté que ce nouveau style est très différent de ses sourcils arqués antérieurs.

La forme des sourcils plus épaisse combinée à sa couleur foncée naturelle lui a donné un look plus jeune, tandis que son nouveau style de front est plus mature.

Une chose est sûre: tout style qu’elle essaie semble accentuer ses magnifiques visuels!