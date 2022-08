Les internautes ont posté les premiers clichés PC de Spider-Man

Quelques clichés de la version d’aperçu ont fait surface sur Twitter et Reddit si vous ne pouvez pas attendre le 12 août pour voir comment Homme araignée Remastered apparaîtra sur PC.

Voici des clichés capturés sur un moniteur ultra-large du panneau des paramètres et des paramètres importants (mais pas à des paramètres élevés). En fait, il y en a quelques autres à ce sujet.

Un curseur FOV et des paramètres pour désactiver un certain nombre de coupables courants, notamment les effets d’éclairage, la floraison, les franges de couleur, la diffusion de la lumière, le flou et le grain du film, sont inclus dans les paramètres graphiques.

Bien que je prévoie que de nombreux joueurs utiliseront un contrôleur, je ne suis pas sûr d’être d’accord avec les paramètres de clavier standard, qui correspondent à Internet avec le décalage gauche sur le clavier. En fait, il peut être remappé.

Selon la spécification des exigences de Spider-Man Remastered, une GeForce RTX 3080 ou une AMD Radeon RX 6950 XT avec 32 Go de RAM suffiront pour jouer au jeu avec ses options « Ultra Ray Tracing ». Nous devrons attendre pour voir comment cela semble en mouvement, mais ce sera fascinant à voir.

Le prix de Spider-Man Remastered dans ces sept pays avait été affiché à tort, donc au cours de la semaine, Valve a contacté les joueurs qui avaient précommandé le jeu pour les exhorter à se retirer et à répéter leurs commandes.

Les utilisateurs pouvaient retirer leurs achats et commander à nouveau le jeu à prix réduit en Australie, en Israël, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Pologne, en Suisse et au Royaume-Uni. À partir du 12 août, Spider-Man Remastered sera accessible sur Steam et Epic Games Store.

A terme, une analyse sera mise en ligne avec une comparaison avec Playstation édition.

De plus, le joueur a utilisé une manette Xbox pour jouer au jeu, qui affichait les paramètres Xbox à l’écran.

Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante car les joueurs peuvent toujours satisfaire leur envie en utilisant une manette Xbox même si le jeu ne sera pas disponible sur Xbox.