Les internautes ne peuvent s’empêcher d’être fiers de Jungkook de BTS et de tout ce qu’il a accompli à son jeune âge

BTS vient de casser Internet, encore une fois, pour avoir été nominé pour le 2021 GRAMMY Récompenses! Les fans et les internautes félicitent tous le groupe de garçons pour cet incroyable accomplissement. Cependant, il y a un membre en particulier qui attire plus d’attention que les autres et ce n’est autre que l’or maknae, Jungkook.

Le groupe de garçons a battu record après record, pas seulement en Corée du Sud, mais dans le monde entier et les ARMY du monde entier ne peuvent s’empêcher d’être fiers d’eux. Cependant, les fans se rendent compte que le maknae du groupe bat ces records à son jeune âge impressionnant de 24 ans (Âge coréen).

17 살 데뷔 신인상

18 살 월드 루키 상

19 살 첫 1 위

20 살 첫 대상

21 살 빌보드 수상 + AMA 무대

22 살 UN 총회 연설 + 최연소 문화 훈장

23 살 그래미 입성

24 살 빌보드 핫백 1 위 + ✨ 그래미 노미 ✨#GrammyNominatedBTS#GRAMMYs pic.twitter.com/2BTmK1kjU4 – 구 ‧₊˚ (@ 1GUGU7_) 24 novembre 2020

Dans le tweet ci-dessus, un fan met en évidence toutes les réalisations de Jungkook à son jeune âge fou. Jetons un coup d’oeil et voyons toutes les choses que l’or maknae du groupe a atteint et à quel âge il les a atteints. (Les âges reflètent son âge coréen).

17 ans, Rookie Award 18 ans, World Rookie Award 19 ans, First 1st Place Award 20 ans, premier prix Daesang 21 ans, Billboard Awards + Performance AMA 22 ans, discours à l’Assemblée générale des Nations Unies + Prix de l’Ordre du mérite culturel 23 ans, Initiation GRAMMY 24 ans, Billboard ‘Hot 100’ 1ère place + nomination aux GRAMMY – @ 1GUGU7_ Twitter

C’est une liste impressionnante de réalisations, jeunes ou non! Naturellement, les internautes ne pouvaient pas s’empêcher de se sentir très fiers du membre BTS et ils l’ont montré en versant leurs félicitations. Voici ce qu’ils avaient à dire:

«Notre cher Jungkook, félicitations»

“Même si ce n’est pas parce qu’il est le plus jeune, la liste est toujours impressionnante”

«Même après tout ça, il n’a que 24 ans, je suis tellement jaloux»

“Après 10 ans depuis ses débuts, il ne sera toujours que dans la vingtaine”

«Le plus fou, c’est qu’il n’a encore que 24 ans»

“Même si vous supprimez le fait qu’il soit le plus jeune, c’est toujours un truc fou”

“Wow, sa vie doit être passionnante”

«Mais la vie de Jungkook»

«Les BTS eux-mêmes sont à un niveau différent…»

«Dang… seulement 24»

Nous ne pourrions pas être plus excités pour Jungkook et le reste des membres du BTS pour toutes leurs réalisations impressionnantes. C’est vraiment bien mérité. Félicitations aux garçons et à leur GRAMMY nomination!