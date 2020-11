Les internautes coréens pensent que YG Entertainment est l’agence qui traite le mieux ses artistes – voici pourquoi

Alors que certains fans disent que Divertissement YG maltraite ses artistes, d’autres pensent différemment. Dans un article récent sur le forum coréen PANN, les internautes ont cité trois raisons qui montreraient que YG Entertainment traite les idoles mieux que les autres entreprises.

1. Les dortoirs

D’une part, les internautes ont noté que les idoles de YG Entertainment ont des dortoirs particulièrement impressionnants. Dans la plupart des entreprises, les artistes qui font partie d’un groupe doivent partager une chambre avec au moins un autre membre. Certains groupes, comme ENHYPEN, n’ont qu’une chambre entre tout le monde.

YG Entertainment, d’autre part, veille toujours à ce que les artistes aient leur propre espace individuel. BLACKPINK, par exemple, ont eu des chambres séparées depuis leurs débuts.

Leur dortoir est également assez luxueux. On dit avoir deux salles de bain, un dressing et quatre balcons séparés.

De même, tous les membres de TRÉSOR ont leur propre chambre bien que faisant partie d’un grand groupe. Les membres sont répartis dans 3 dortoirs séparés au bord de la rivière Han, chacun avec 4 chambres.

Et ce n’est pas un phénomène nouveau. Des groupes YG Entertainment encore plus anciens comme GAGNANT et icône avaient des dortoirs spacieux avec leurs propres chambres.

2. Le style

Le style est une autre raison essentielle pour laquelle certains internautes pensent que YG Entertainment traite le mieux les artistes. Les groupes sous cette étiquette sont toujours à leur meilleur, des cheveux au maquillage en passant par les tenues. BLACKPINK, par exemple, est toujours habillé de la tête aux pieds avec des tenues de créateurs.

De même, des groupes comme WINNER sont souvent vus avec des coiffures uniques et accrocheuses sur scène.

3. Les bénéfices

Enfin, les internautes ont également fait l’éloge de la participation aux bénéfices de YG Entertainment par rapport aux autres agences. Bien que la distribution d’aujourd’hui ne soit pas connue avec certitude, la société partagerait les bénéfices de la musique de 50 à 50 avec leurs idoles à partir du moment où ils font leurs débuts. Une fois qu’ils ont renouvelé leurs contrats, ce partage passerait à 30% pour YG Entertainment et 70% pour les artistes.

divertissement SM, d’autre part, conserverait 95% de tous les bénéfices de la musique, augmentant la part des artistes à seulement 10% après le renouvellement du contrat. YG Entertainment aurait également des conditions de partage des bénéfices plus favorables pour des événements tels que des concerts, donnant aux artistes 60% des revenus. Pendant ce temps, SM Entertainment et Divertissement JYP ne remettraient que 40% des bénéfices de l’événement.