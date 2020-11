Les internautes coréens nomment des idoles qui ont à la fois des fans masculins et féminins

En ce qui concerne les préjugés, tout est très subjectif, mais certains affirment que certains types de visages et de personnalités gagnent plus de fans de certains sexes. Les internautes coréens ont réduit 8 idoles qui semblent balayer les fans masculins et féminins de leurs pieds!

1. Wendy de Red Velvet

La voix céleste et la personnalité d’un ange de Wendy la rendent très populaire. Cependant, sa petite taille et sa nature féminine la distinguent des fans.

2. Solaire de MAMAMOO

La personnalité sauvage et libre de Solar attire certainement l’attention! Son incroyable talent contribue également à sa popularité.

3. Jin de BTS

Jin a en fait plus de fans masculins qu’on ne le pense! Il ne s’appelle pas Mr Worldwide Handsome pour rien.

4. Yuta de NCT

Le visage de Yuta est à la fois froid et chaud à la fois. Il réussit également très bien la mode avant-gardiste.

5. Sana de TWICE

No Sana No Life! Sana est à la fois mignonne et sexy, maladroite et féroce – et les fans l’aiment pour ça.

6. Jisoo de BLACKPINK

Jisoo a le nombre d’or pour les visuels et un visage conventionnellement attrayant pour les Coréens. Mais elle est aussi charismatique sur scène tout en étant maladroite en dehors du service. Quelle combinaison gagnante!

7. Eunha de GFRIEND

L’aegyo naturel d’Eunha la rend adorable pour les fans indépendamment de l’âge et du sexe! C’est aussi une minuscule centrale avec des notes aiguës.

8. Hyojung de OH MY GIRL

Hyojung est connue pour son tempérament doux et son incapacité à arrêter de sourire! Une vitamine humaine en effet.

Bien sûr, ces idoles universellement attrayantes ne se limitent pas à cette liste! Chaque chanteur a son propre charme, nous croyons!