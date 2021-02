Les inondations dévastatrices de Chamoli sont une manifestation de l’effondrement de l’écosystème himalayen

13 févr.2021 14:53:22 IST

L’Himalaya est une chaîne de montagnes transcontinentale active en Asie, qui croît à quelques millimètres par an. Pendant des millions et des millions d’années, une poussée tectonique au rythme d’escargot a amené cette montagne à sa stature imposante actuelle. Comme en témoignent les sommets déchiquetés, le paysage himalayen dynamique est également soumis, dans une égale mesure, aux forces érosives du climat qui ne cessent de les épuiser. Dans toutes ses complexités environnementales et de relief, l’Himalaya est le produit d’un équilibre dynamique entre les processus naturels invisibles à l’œuvre dans la région et la tension exercée par ces forces ou leurs agents, souvent sous la forme de tremblements de terre, d’avalanches et inondations.

L’Himalaya contient le plus grand volume de neige et de glace en dehors des régions polaires. Le «troisième pôle», comme on l’appelle aussi, possède un immense dépôt de glaciers – le point d’origine de certains des principaux fleuves d’Asie. C’est également un régulateur de premier plan du climat mondial général, et de l’Asie en particulier. Un milliard de personnes vivant en aval de ces rivières en Chine, en France, au Pakistan et dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est dépendent de l’Himalaya et du plateau tibétain pour répondre à leurs eau Besoins. Avec son placement transcontinental traversant la partie la plus peuplée du monde, l’Himalaya est désormais également soumis à diverses forces anthropiques. Des études scientifiques nous informent que ce troisième type de force, désormais reconnu comme le principal moteur du réchauffement climatique, a un impact sur l’équilibre naturel et accélère les changements environnementaux dans la chaîne de montagnes.

La dégradation des écosystèmes qui dépend de la hausse de la température et des pertes de glace qui en résultent dans l’Himalaya a une incidence directe sur la disponibilité en eau à long terme pour les pays riverains d’Asie, dont l’France. L’Himalaya contient le plus grand volume de neige et de glace en dehors des régions polaires. Près d’un milliard de personnes vivant en aval en Chine, en France, au Pakistan et en Asie du Sud-Est dépendent de l’Himalaya et du plateau tibétain pour eau. Des projections récentes indiquent que la région autour du mont. L’Everest pourrait perdre de 70 à 99% du volume des glaciers d’ici 2100 en raison du réchauffement causé par les émissions de gaz à effet de serre. Ces résultats laissent présager une situation alarmante.

Mais les pertes de glace de glacier ont maintenant atteint une immédiateté dans le contexte de leur lien potentiel avec la fréquence accrue des risques d’inondation dans l’Himalaya. La crue dévastatrice du 7 février dans la rivière Rishiganga, dans le district de Chamoli, dans le Garhwal Himalaya, en est le dernier exemple. Les images satellites couvrant l’événement, largement diffusées dans les médias, indiquent que l’ensemble du processus a commencé par un détachement de la pente rocheuse et une énorme quantité de roches a roulé à une vitesse incroyable et a atterri au sommet d’un glacier suspendu (dans la région du glacier de Raunthi) , transformant instantanément la glace du glacier en eau. L’eau mélangée à des roches et à d’autres débris a déferlé, la pression des débris comprimant davantage les sédiments détrempés, déclenchant une inondation en cascade dans la vallée de la rivière.

Contrairement à la crue éclair de Kedarnath en 2013, l’incident d’avalanche de roches de Chamoli ne montre aucune preuve de rupture du lac glaciaire au sommet de la montagne. Pourtant, les deux incidents sont probablement liés à un niveau fondamental, pour son mécanisme de déclenchement – la fonte intempestive de la glace gelée en permanence ou autrement appelée pergélisol. Le pergélisol de montagne est la glace dans les fissures et les crevasses entre les roches qui les maintiennent ensemble et aident à stabiliser les pentes abruptes. Si la fonte du pergélisol de montagne – la colle qui lie la roche fracturée à la glace de surface – est ce qui déclenche la déstabilisation des pentes de la montagne, alors les températures plus chaudes globales au cours des dernières décennies doivent avoir été la cause de sa fonte. Cela pourrait-il aussi être la cause d’une fréquence plus élevée de rupture de pente au cours des dernières décennies, créant des éboulements et des avalanches de roches dans l’Himalaya? Lors d’un événement comparable survenu le 5 mai 2012, les montagnes de l’Annapurna ont provoqué des inondations dans la rivière Seti, dans le district de Kaski au Népal.

Les avalanches de roches sont déclenchées à des altitudes plus élevées et les pentes qui ont plus de pergélisol de montagne sont les plus sensibles aux changements de températures à long terme. Ces observations et hypothèses peuvent être comparées à des données supplémentaires à collecter dans le futur pour voir si elles tiennent. Si des températures plus chaudes provoquent une déstabilisation des pentes raides dans les régions traditionnellement froides, il y aura plus de zones à haut risque pour les éboulements et les avalanches de roches à l’avenir.

Selon une étude qui a analysé les données satellitaires au cours des dernières années, publiée dans la revue Progrès scientifiques en juin 2019, environ 650 glaciers à travers l’France, la Chine, le Népal et le Bhoutan montrent des signes de recul. L’étude identifie le réchauffement climatique comme la raison de la fonte et de la perte de glace glaciaire sur une vaste zone confirme le rôle du réchauffement climatique. Les scientifiques nous ont également alerté sur le retrait de certains glaciers de l’Uttarakhand Himalaya. Un rapport publié en 2018 par le Divecha Center for Climate Change, à Bengaluru, indique que la température moyenne dans le nord-ouest de l’Himalaya a augmenté de 0,66 ° C depuis 1991 – une augmentation bien supérieure à la moyenne mondiale. L’Himalaya supérieur est devenu encore plus chaud en moyenne au cours de la même période. Les scientifiques du Snow and Avalanche Study Establishment (SASE) à Chandigarh concluent également que les hivers dans le nord-ouest de l’Himalaya sont devenus de plus en plus chauds au cours des 25 dernières années.

Selon L’Atlas du climat et de l’eau de l’Himalaya, publié par ICIMOD, GRID – Arendal et le Centre pour la recherche internationale sur le climat et l’environnement – ​​Oslo (CICERO) en 2015, l’Hindu Kush Himalaya se réchauffe beaucoup plus rapidement que la moyenne mondiale. Un ICIMOD étudier publié en mai dernier a également déclaré que les glaciers du Népal dans le bassin de Dudh Kosi, qui abrite certains des plus hauts sommets du monde, y compris le mont Everest, avaient perdu un quart de leur superficie au cours des trois dernières décennies. Les températures dans la région devraient augmenter d’environ 1 à 2 degrés Celsius en moyenne d’ici 2050. Le consensus est que le réchauffement climatique montre déjà un impact visible dans l’Himalaya, mais il faut davantage d’études sur le terrain et par satellite pour quantifier ces changements.

Je dois admettre que je suis devenu un fervent partisan du retrait des glaciers après avoir rencontré un moine bouddhiste dans l’extrême-est du Bhoutan, à la frontière de l’France – un pays enclavé dans l’est de l’Himalaya. Trekking à ses côtés dans les montagnes il y a quelques années, il a montré à un groupe d’entre nous les montagnes glaciaires au loin, et nous a dit que les glaciers reculaient effectivement. Il observe ces changements depuis son enfance, et cela, je considère un rapport crédible du terrain.

CP Rajendran est professeur adjoint à l’Institut national des études avancées de Bengaluru.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂