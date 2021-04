« Les innocents »: ce qui s’est passé à la fin de la série Netflix et qu’est-ce que cela signifie

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Basé sur le roman du même nom de Harlan Coben, «L’innocent»Est une série Netflix espagnole mettant en vedette Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez et José Coronado. La fiction suit Mateo Vidal, un jeune homme qui tue accidentellement Dani pour être intervenu dans une bagarre et passe quatre ans en prison.

Après la mort de ses parents et de son frère, il sort de prison et tente de repartir de zéro avec Olivia Costa, cependant, un soudain voyage «de travail» de sa femme, des vidéos étranges et la mort d’une nonne présumée donnent Cela a commencé un cauchemar pour les deux Matt.

La personne en charge de l’affaire du suicide de la «religieuse» est Lorena Ortiz, qui, suite à quelques indices, découvre que la victime a reçu un appel de la maison de la belle-sœur de Mateo, que la mystérieuse religieuse était en fait une prostituée qui fuyait Aníbal Ledesma et leurs entreprises illégales.

Alors que Mateo reçoit des vidéos de sa femme nue avec un homme, est menacé de mort et reçoit des instructions de ne pas parler à la police, les agents de l’UDE interviennent dans le cas où Ortiz enquête et exigent qu’il reste à l’écart, la raison: Ils recherchent des vidéos dans lesquelles des personnalités importantes apparaissent dans des situations compromettantes et que la «religieuse» a cachées.

Lorena a grandi dans l’orphelinat où la mystérieuse religieuse est décédée (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «L’INNOCENT»?

Au fur et à mesure que les enquêtes progressent, plus de morts apparaissent et plus de preuves indiquant que Matt est le coupable, il doit donc commencer une course effrénée pour découvrir la vérité. Alors, qui est derrière tout cela?

Dans le dernier chapitre de « L’innocent», Lorena sauve Olivia et Matt des griffes de Kimmy. Bien qu’il semble que le couple puisse reprendre leur vie, l’empreinte sur l’arme qui a servi à tuer Saenz et Gallardo a été reconstruite et est compatible avec Mat, donc une fois de plus c’est dans le réticule, ce qui rend Jaime heureux, qui n’est-ce pas? Il était heureux que l’assassin de son fils ait eu une seconde chance.

Grâce aux enquêtes de Zoe, Mateo découvre que l’homme derrière tout est Jaime, alors il demande à l’enquêteur privé une arme à feu et la laisse chez les parents de Dani. Le voyant à la porte de sa maison, Jaime appelle la police, et bien que Lorena ait une heure pour les empêcher d’entrer par effraction, Mat refuse de partir avant d’apprendre la vérité.

Jaime dit qu’il est devenu obsédé par Mat, mais le voir à l’hôpital avec sa femme enceinte était ce qui l’a amené à réaliser son plan. Il a découvert qu’Olivia était Candance et a embauché les hommes qui ont assassiné la «religieuse» pour qu’ils utilisent leurs secrets pour nuire à Mateo. En outre, il a envoyé Romero l’assassiner en prison, mais un flashback montre que Mateo n’a pas tué son agresseur.

Enfin, Sonia empêche Mateo d’assassiner Jaime et parvient à se livrer aux autorités. La prochaine chose montrée est Olivia donnant Luz, Lorena étant promue et Jaime en prison. Mais ce n’est pas tout, dans un flashback, on voit que Mat a poussé Romero.

Olivia et Mateo ont caché quelques secrets (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «L’INNOCENT»?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série espagnole, mais apparemment dans le dernier chapitre, où Mat pense qu’il est en sécurité jusqu’à ce qu’il reçoive de nouvelles accusations et découvre qui le poursuit depuis le début, très probablement. n’aura pas de nouvelle saison.

Même l’auteur Harlan Coben, qui est également le producteur exécutif de « L’innocent», Il a avoué qu’ils n’avaient pas vu un nouveau lot d’épisodes.

«Je ne dis jamais jamais, mais j’en douterais beaucoup. The Innocent, comme les autres séries avec lesquelles j’ai fait Netflix, est conçu pour être une saison. En fin de compte, vous obtenez toutes les réponses au mystère. Nous ne finissons pas dans un suspense. Je n’aime pas faire ça ».