Les injections COVID-19 de Novavax sont efficaces à 90%, rapporte l’entreprise

Le vaccin COVID-19 produit par Novavax a montré une efficacité globale de 90 % dans un essai clinique de stade avancé, ce qui signifie que le vaccin semble à peu près aussi protecteur que ceux fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna, a annoncé la société lundi 14 juin.

Le procès a débuté en décembre 2020 après plusieurs concernant les variantes du coronavirus s’était déjà répandu, y compris la variante Alpha découverte au Royaume-Uni et la variante Beta trouvée en Afrique du Sud. En revanche, les essais Pfizer-BioNTech et Moderna ont eu lieu avant l’émergence de ces variantes.

L’essai Novavax a inclus 29 960 participants sur 119 sites aux États-Unis et au Mexique, selon un communiqué de la société . La moitié des participants ont reçu le vaccin , tandis que l’autre moitié a reçu une injection de placebo. Au total, 77 cas de COVID-19 sont apparus au cours de l’essai : 63 dans le groupe placebo et 14 dans le groupe vaccin. Tous les cas dans le groupe vacciné se sont avérés légers, tandis que 10 cas modérés et quatre cas graves ont été observés dans le groupe placebo.

Lors d’un appel avec des investisseurs, les représentants de Novavax ont noté que six personnes supplémentaires dans le groupe placebo ont dû être hospitalisées pendant l’essai, et l’une de ces personnes est décédée, STAT Nouvelles signalées . Cependant, les résultats positifs du test COVID-19 pour ces personnes n’ont pas été confirmés au laboratoire central de l’essai, ils n’ont donc pas été inclus dans l’analyse d’efficacité.

En rapport: 20 des pires épidémies et pandémies de l’histoire

Sur la base des données fournies jusqu’à présent, le vaccin Novavax semble 100 % efficace contre les infections modérées et sévères au COVID-19 et 90,4 % efficace contre les infections symptomatiques, a rapporté la société. Et plus précisément, le vaccin était efficace à 91 % pour protéger contre l’infection symptomatique chez les personnes à haut risque, c’est-à-dire celles ayant des problèmes de santé existants qui augmentent le risque d’infection grave, celles à haut risque d’exposition et celles de plus de 65 ans.

« C’est un résultat solide », Natalie Dean, biostatisticienne à l’Université de Floride, a déclaré au New York Times . « Cela les place dans ce niveau élevé. »

La société n’a pas encore publié les données complètes de l’essai et prévoit de le faire à une date ultérieure. « D’autres analyses de l’essai sont en cours et seront partagées via des serveurs de préimpression ainsi que soumises à des revues à comité de lecture pour publication », note le communiqué de la société.

Dans son communiqué de presse de lundi, Novavax a également indiqué que le vaccin protège à 93 % contre les « variantes préoccupantes » (COV) et les « variantes intéressantes » (VOI). Les COV sont définis comme des versions du virus avec une transmissibilité accrue, la gravité de la maladie ou la capacité de contrecarrer les vaccins ou les traitements, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC); Les VOI portent des différences génétiques qui pourrait provoquent des changements dans la transmissibilité et la gravité de la maladie, mais les mutants présentent encore une prévalence limitée.

La société a recherché des COV et des VOI en analysant le matériel génétique du virus dans 54 des 77 cas de COVID-19. Sur les 77 cas, 35 concernaient des COV et neuf des COV ; 38 de ces 44 cas de COV et de VOI sont survenus dans le groupe placebo, dont six dans le groupe vacciné.

Environ la moitié des participants infectés par un COV ont été infectés par la variante Alpha, également connue sous le nom de B.1.1.7, a rapporté STAT News. Peu ont attrapé les variantes Beta ou Gamma, découvertes pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil, respectivement, et aucun n’a attrapé la variante Delta, identifiée en Inde, de sorte que la puissance du vaccin contre Delta reste inconnue.

« Toutes ces variantes plus résistantes vont entraîner une certaine perte de puissance », a déclaré à STAT John Moore, immunologiste à l’Université Weill Cornell et participant à l’essai. « Mais avec ces vaccins puissants, ce ne sera pas un anéantissement. »

Novavax demandera une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) aux États-Unis après avoir effectué un test de contrôle qualité, pour prouver que les clichés peuvent être produits de manière fiable à grande échelle, a rapporté le New York Times. La société prévoit également de demander une autorisation en Grande-Bretagne, dans l’Union européenne, en Inde et en Corée du Sud, et recevra probablement une autorisation dans l’un de ces pays avant que cela ne se produise aux États-Unis, a déclaré le directeur général de Novavax, Stanley Erck, dans une interview.

Chaque fois que la société demande une autorisation aux États-Unis, la Food and Drug Administration peut exiger à la place que Novavax demande une approbation complète, étant donné que trois autres vaccins COVID-19 sont déjà autorisés dans le pays, a rapporté le Times.

« La loi dit qu’une fois que vous avez des doses suffisantes, il n’y a pas besoin d’EUA supplémentaires », a déclaré au Times le Dr Luciana Borio, qui était la scientifique en chef par intérim de la FDA de 2015 à 2017. Une fois approuvés, les coups « peuvent être vraiment les bons pour les boosters », a ajouté Borio.

Le vaccin, appelé NVX-CoV2373, contient des nanoparticules parsemées de protéines de pointe modifiées – des protéines qui collent à la coronavirus et se brancher sur les cellules pour déclencher l’infection, Science en direct signalée précédemment . Les nanoparticules ne peuvent pas se répliquer comme un virus ou provoquer COVID-19, mais elles entraînent plutôt le système immunitaire reconnaître le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, si jamais la personne vaccinée était exposée.

Le vaccin contient également des saponines, des composés extraits de l’écorce de savon qui agissent comme un adjuvant, ce qui signifie qu’il invoque des cellules immunitaires supplémentaires sur le site de vaccination, le Times a rapporté . Les injections peuvent être conservées à la température du réfrigérateur et sont administrées en deux doses, à trois semaines d’intervalle, selon STAT.

En savoir plus sur les résultats des essais récents dans STAT Nouvelles et Le New York Times .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.