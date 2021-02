Les inhumains de Marvel reviendront-ils dans The Falcon and the Winter Soldier?

Il est temps de mettre vos chapeaux en papier d’aluminium et de plisser les yeux parce que nous avons de sérieuses spéculations en cours. Récemment, Marvel a publié une nouvelle bande-annonce complète pour Le faucon et le soldat de l’hiver pendant le Super Bowl. La vidéo a été partagée par de nombreux comptes de médias sociaux contrôlés par Marvel Studios. Un, en particulier, vaut la peine de lever un sourcil. À savoir, le long dormant Inhumains Compte Twitter.

Les inhumains de Marvel a eu une vie courte et brutale sur ABC. L’émission n’a duré qu’une saison, diffusée en 2017, après avoir échoué de manière critique. Les fans ont peu fait pour l’adopter non plus. Le compte Twitter n’a rien partagé depuis décembre 2019, et tout ce qu’il a partagé a été connecté à l’émission d’une manière ou d’une autre. Mais, pour son premier tweet depuis plus d’un an, le compte a partagé la nouvelle bande-annonce avec le message suivant.

« Êtes-vous prêt? Regardez la toute nouvelle bande-annonce de The Falcon and the Winter Soldier de Marvel Studios et commencez à diffuser la série originale le 19 mars sur Disney +. #FalconAndWinterSoldier »

Oui, il est courant pour les studios de partager du nouveau matériel promotionnel sur tous les médias sociaux disponibles. Il est donc assez facile de déduire cela comme d’habitude. Ou est-ce? Marvel Studios a eu beaucoup promouvoir au cours de la dernière année. Plusieurs remorques Black Widow. WandaVision. Tout de la grande présentation de la journée des investisseurs Disney. Les 80000 suivis du compte, bien que peu nombreux par rapport aux autres comptes contrôlés par Marvel, auraient pu être utilisés de nombreuses fois dans le passé. Pourquoi Marvel a-t-il décidé que le moment était venu de dépoussiérer le Inhumains Compte? Serait-ce ça Le faucon et le soldat de l’hiver va en quelque sorte se connecter à ces personnages?

Certes, c’est un peu exagéré. Mais n’oublions jamais qu’à un moment donné, Marvel Studios prévoyait de transformer The Inhumans en une grande franchise de films dans le cadre de la phase 3 du MCU. Ces plans ont été abandonnés au profit de l’émission télévisée peu judicieuse. Quoi qu’il en soit, il semble difficile d’imaginer que des personnages comme Black Bolt resteront à l’écart pour toujours. Certes, il est impossible d’imaginer que les versions de ces personnages de la série ABC seront introduites dans le MCU. Qui sait? Peut-être que nous allons faire des cascades surprises. WandaVision a été plein de surprises jusqu’à présent. Pourquoi pas ce spectacle aussi?

Ce que nous savons avec certitude, c’est qu’Anthony Mackie reviendra en tant que Sam Wilson / Falcon aux côtés de Sebastian Stan en tant que Bucky Barnes / Winter Soldier. Ils affronteront à nouveau Zemo, que nous avons vu pour la dernière fois Captain America: guerre civile. Au centre de l’émission, il sera difficile de déterminer qui assumera le rôle de Captain America en l’absence de Steve Rogers. Peut-être, juste peut-être, le Inhumains contribuera à tout cela. Mais probablement pas. Le faucon et le soldat de l’hiver fait ses débuts sur Disney + le 19 mars. Vous pouvez consulter le post par vous-même sur le Twitter inhumains Compte.

Sujets: Inhumains, Falcon et Winter Soldier