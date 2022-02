Les influenceurs tentent d’annuler Leatherface dans la bande-annonce du nouveau massacre à la tronçonneuse au Texas

La bande-annonce du Massacre à la tronçonneuse la suite est arrivée, et il semble que l’horreur classique ait été révisée pour un public moderne.

« Essaye n’importe quoi et t’es annulé, mon pote », lance un type avant de se rendre compte que ce n’est définitivement pas une blague.

Alors que Leatherface fait tourner sa fidèle tronçonneuse, l’influenceur dit: « Oh f *** », avant que toute la scène ne se transforme en bain de sang.

Et ce n’est que la bande-annonce.

Les fans d’horreur seront sans aucun doute ravis que le film sorte sur Netflix plus tard ce mois-ci, qui devrait être une suite directe de l’original de 1974.

Il y a beaucoup de nouveaux ajouts au casting, y compris Étranger star Nell Hudson et Huitième annéeC’est Elsie Fisher.

Olwen Fouéré succède à Marilyn Burns dans le rôle de Sally Hardesty, la jeune femme qui a réussi à échapper à Leatherface et sa famille de cannibales dans le premier film. Burns est malheureusement décédé en 2014.

Entre le retour de Sally et la rotation de l’influenceur, il semble que le réalisateur David Blue Garcia ait tenu sa promesse de revenir aux racines de la franchise tout en offrant quelque chose au public moderne.

Le massacre à la tronçonneuse du Texas est largement considéré comme l’un des films d’horreur les plus influents de tous les temps.

Réalisé par Tobe Hooper et réalisé avec un petit budget, il mettait en vedette un groupe d’amis qui sont la proie d’une famille de cannibales dans le Texas rural, y compris notre méchant central Leatherface.

Ce fut un énorme succès au box-office et il a engendré une franchise de huit films. Cependant, la suite la plus récente, 2017 Cuirfacen’a pas été bien accueilli et a une note de 30% sur Rotten Tomatoes.