Les infections à «  champignon noir  » potentiellement mortelles en augmentation chez les patients indiens atteints de COVID-19

Certains patients atteints de COVID-19 en Inde ont développé une infection fongique rare et potentiellement mortelle appelée mucormycose, également connue sous le nom de «champignon noir», selon les rapports de presse.

La mucormycose est causée par un groupe de moules appelés mucormycètes, qui poussent dans le sol et dans la matière organique en décomposition, comme les feuilles et le bois en décomposition, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

«Il est omniprésent et se trouve dans le sol et l’air et même dans le nez et le mucus des personnes en bonne santé», explique le Dr Akshay Nair, un chirurgien ophtalmologique basé à Bombay. a déclaré à BBC News . La moisissure peut pénétrer dans le corps par des coupures et autres abrasions de la peau, ou l’infection peut s’installer dans les sinus ou les poumons après que les gens ont respiré les spores fongiques. Une fois à l’intérieur du corps, le champignon peut parfois se propager dans la circulation sanguine et affecter d’autres organes, tels que le cerveau , les yeux, rate et cœur .

Le plus souvent, la mucormycose frappe les personnes affaiblies les systèmes immunitaires , y compris ceux avec Diabète et ceux qui prennent des médicaments qui suppriment l’activité immunitaire, selon le CDC. Maintenant, un nombre croissant de patients COVID-19 en Inde semblent contracter l’infection, Le New York Times a rapporté .

Par exemple, dans l’État du Maharashtra, où se trouve Mumbai, 200 personnes ont contracté une mucormycose après s’être rétablies du COVID-19, et huit sont mortes du champignon noir, a rapporté le Times, citant une couverture médiatique locale. Des cas apparaissent également dans la capitale de Delhi et dans l’État du Gujarat, où le gouvernement de l’État a commandé 5 000 doses du médicament antifongique amphotéricine B pour traiter la maladie.

« Nous avons entendu dire que dans certaines régions, les personnes infectées par le COVID ou guéries souffrent de mucormycose, mais il n’y a pas de grosse épidémie », a déclaré le Dr VK Paul, chef du groupe de travail indien Covid, lors d’une conférence de presse en dernier. semaine, selon le Times. « Nous surveillons et surveillons. »

L’augmentation des cas peut être liée à l’utilisation de stéroïdes chez les patients hospitalisés COVID-19, puisque les médicaments suppriment le système immunitaire, a rapporté BBC News. Et les diabétiques commencent à courir un risque accru d’infection, avant même de prendre des stéroïdes. « Le diabète abaisse les défenses immunitaires du corps, le coronavirus l’exacerbe, puis les stéroïdes qui aident à combattre le COVID-19 agissent comme un carburant pour le feu », a déclaré Nair à BBC News.

En outre, de nombreuses familles ont dû traiter des proches pour le COVID-19 à la maison, ce qui signifie que les gens peuvent être exposés à la moisissure après avoir reçu des médicaments ou une oxygénothérapie dans des conditions moins que stériles, a rapporté le Times.

Nair a vu plusieurs douzaines de patients à Mumbai atteints du champignon noir en avril; beaucoup d’entre eux étaient diabétiques et s’étaient récemment rétablis du COVID-19 à la maison, car les hôpitaux étaient envahis de patients, a rapporté BBC News. Onze des patients avaient besoin d’un œil enlevé chirurgicalement en raison de l’infection fongique, car la moisissure peut facilement se propager des yeux au cerveau.

Dans les premiers stades de l’infection, les patients présentent souvent un nez bouché ou qui saigne; yeux enflés; paupières tombantes; ou une vision floue, a rapporté BBC News. Des taches noires peuvent également apparaître sur la peau autour du nez.

