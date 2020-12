Les Indiens de Cleveland vont abandonner le nom de l’équipe: Rapport

Les Indians de Cleveland devraient abandonner le nom de leur équipe cette semaine.

Les Indians de Cleveland auraient l’intention d’abandonner le nom de leur équipe après 105 ans à jouer sous le surnom. La décision a été prise en réponse aux accusations selon lesquelles le nom est raciste. Jason Miller / Le New York Times dit que l’organisation annoncera le changement cette semaine, mais il n’est pas clair si un changement entrera en vigueur immédiatement ou après la saison 2021. Plus tôt cette année, l’équipe a abandonné son logo Chief Wahoo. L’équipe n’a pas décidé d’un nouveau nom, similaire à l’équipe de football de Washington qui a également changé de nom en 2020 au milieu d’accusations de racisme. Le propriétaire de l’équipe de Washington, Dan Synder, a même déclaré qu’il était possible qu’il ne choisisse pas un nouveau nom et n’aille pas de l’avant avec l’équipe de football de Washington: « Bien sûr, c’est possible », a déclaré Snyder au Wall Street Journal, plus tôt cette année. « Si le nom de l’équipe de football de Washington s’impose et que nos fans l’adoptent, nous serions heureux de l’avoir comme nom permanent. Je pense que nous avons développé un look rétro très élégant. » Les Braves d’Atlanta de la MLB, les Chiefs de Kansas City de la NFL et les Blackhawks de Chicago de la LNH seront les dernières équipes sportives professionnelles avec des images amérindiennes associées à l’identité de leur équipe. [Via]