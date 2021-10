Les indices qui suggèrent que la fin de « Grey’s Anatomy » est encore à venir

Le dernier jour de septembre de cette 2021, le saison 18 de « L’anatomie de Grey« Avec un chapitre chargé de beaucoup d’émotions, car en plus du retour annoncé de certains personnages comme Addison Montgomery et Ellis Gray, le Dr Nick Marsh, l’ex-amour du protagoniste de la série abc, laissant le public émerveillé qui est impatient de connaître plus de détails sur ce qui se passera dans les épisodes suivants.

Bien que la présence dudit personnage joué par Scott Speedman ait surpris tout le monde, le fait qu’il jouera un rôle récurrent dans le drame médical a davantage excité les adeptes; Cependant, la joie ne dura pas longtemps, car Avec ce qui a été diffusé dans le premier chapitre, il semble que la fin de la longue série se rapproche de plus en plus..

Et bien que ce ne soit pas la première fois qu’on parle de la fin de « Grey’s Anatomy », une émission diffusée depuis mars 2005, l’épisode un donne quelques indications que la production prépare tout pour dire au revoir après plus de 16 ans d’avoir été dans les airs.

QUELS SONT LES INDICES QUI SUGGERENT QUE LA FIN DE « GRAY’S ANATOMY » EST PROCHE ?

Les indices qui laisseraient penser que la fin de « Grey’s Anatomy » est proche sont montrés dans le chapitre 1 de la saison 18 intitulé « Voici le soleil ». Tout commence quand Meredith Gray commence à recevoir, dans un rêve, des messages de sa mère, qui la met au défi de faire un travail supérieur à celui de chirurgienne. À quoi consacrez-vous votre vie après avoir surmonté le COVID-19 ? Une question qui vous fait réaliser que vous pouvez aspirer à beaucoup de grandes choses.

Après ça, on la voit se diriger vers le Minnesota, où se trouve David Hamilton, qui a vaincu une tumeur et qui a décidé d’ouvrir une bibliothèque en l’honneur du Dr Ellis Gray, mère du médecin. Avec cela, il semble qu’il y aurait une invitation pour la protagoniste à être en charge de cet endroit, elle devrait donc s’y installer et tout quitter. Quelque chose qu’elle rejette et fait connaître à Bailey et Richard.

Mais quand il arrive, il voit la plaque où il est écrit : « Centre gris pour la recherche médicale », ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une bibliothèque, mais d’un centre de recherche spécialisé qui a été ouvert en l’honneur de son ancêtre Ellis et qu’elle devrait diriger, un sujet que Hamilton aborde au dîner, car lui et plusieurs sont convaincus que Meredith est la seule qui devrait prendre en charge.

Si le protagoniste accepte ce défiTenant compte de ce que sa mère mentionnait dans ses rêves, elle devra quitter son poste à Grey Sloan et déménager au Minnesota, quelque chose qui pourrait être faisable lorsque vous rencontrerez une autre vieille connaissance sur votre chemin.

Nous ne savons toujours pas ce qu’il adviendra de « Grey’s Anatomy », mais il ne fait aucun doute que la décision de Meredith influencera la longue série pour voir si elle continue ou non. N’oublions pas que l’actrice qui l’interprète, Ellen Pompeo, a déclaré dans de précédentes interviews qu’elle continuerait à mener le drame si l’histoire qui lui est racontée est intéressante, sinon elle lui dira définitivement au revoir.

COMMENT VOIR LA SAISON 18 DE « GREY’S ANATOMY » EN AMÉRIQUE LATINE ?

Probablement, les nouveaux chapitres de « L’anatomie de Grey« Commencer à diffuser dans Chaîne Sony entre deux et trois mois après la première aux États-Unis, soit fin 2021 ou début 2022.

Pour l’instant, les 16 saisons précédentes du drame médical populaire sont disponibles sur des plateformes de streaming telles que Netflix et Amazon Prime Vidéo.

COMMENT VOIR LA SAISON 18 DE « GREY’S ANATOMY » EN ESPAGNE ?

En Espagne, Vie de renard est chargé de publier chaque chapitre de « L’anatomie de Grey”. Mais la saison 18 n’a toujours pas de date de diffusion sur cette chaîne, il ne reste donc plus qu’à attendre l’annonce officielle.

Cependant, les 17 saisons de «L’anatomie de Grey« Sont disponibles sur Étoile Plus, service de streaming vidéo à la demande de Disney.