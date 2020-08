Les incendies en Californie éclatent sur des millions d’acres de forêt au milieu des craintes de propagation

Agence France-Presse24 août 2020 11:53:56 IST

Les pompiers ont combattu dimanche certains des plus grands incendies de Californie qui ont forcé des dizaines de milliers de personnes à quitter leurs maisons et brûlé un million d’acres, avec de nouveaux éclairs et des rafales de vent prévus dans les jours à venir.

Des milliers de coups de foudre ont frappé l’État au cours de la semaine dernière, provoquant des incendies qui ont laissé de la fumée recouvrant la région, portant la superficie totale brûlée à “près d’un million d’acres”, soit 400000 hectares, selon Jeremy Rahn, responsable de l’information de CalFire.

Cela est considéré comme un bilan étonnant au début de la saison des incendies en Californie, qui s’étend normalement d’août à novembre, et cela survient alors que les pompiers épuisés ont déjà du mal à suivre les incendies lointains.

Le National Weather Service a déclaré que des orages secs pourraient déclencher d’autres incendies de forêt, ajoutant que “l’ouest des États-Unis et les grandes plaines sont enveloppés sous une vaste zone de fumée”. Il a émis des avertissements d’alerte couvrant de vastes étendues du nord et du centre de la Californie.

Ces conditions “pourraient provoquer des vents erratiques, un comportement extrême du feu dans les incendies existants, et avoir un potentiel pour de nouveaux incendies”, a déclaré le site Web CalFire.

Les pompiers sont tellement sollicités que l’État a refusé les demandes d’aide de certains responsables locaux pour l’équipement ou le personnel, les forçant à compter sur des bénévoles et des agences locales, a déclaré le Los Angeles Times.

Environ 2 600 pompiers s’attaquent désormais aux deux plus grands incendies, sur environ 14 000 aux prises avec «près de deux douzaines d’incendies majeurs», selon Rahn.

Alors que la Californie plaide pour une aide extérieure, plusieurs États de l’Ouest, le gouvernement fédéral et même les gouvernements du Canada et de l’Australie ont répondu.

“Beaucoup de ces pompiers sont en ligne depuis 72 heures, et tout le monde court à la fumée”, a déclaré le député Jim Wood du district de Healdsburg à Sonoma. le Los Angeles Times. “Nos premiers intervenants travaillent à la limite de tout ce qu’ils ont.”

La force disparate qui lutte contre les nombreux incendies comprend désormais 2400 camions de pompiers, dont 60 en provenance d’autres États, et plusieurs centaines d’autres sont demandés, a déclaré CalFire.

Plus de 200 avions, dont 95 avions à voilure fixe, participent à ce que le porte-parole de CalFire, Daniel Berlant, a appelé «une force aérienne importante», lâchant des charges d’eau, surveillant la propagation des flammes ou transportant les pompiers et le matériel.

Quelque 200 gardes nationaux ont également été mobilisés pour aider, a-t-il ajouté.

Le gouverneur Gavin Newsom a publié samedi une photographie dramatique de nuages ​​de fumée s’élevant des incendies. “C’est à partir d’aujourd’hui”, a-t-il dit, “et ce n’est qu’une petite partie des près de 600 incendies que nous combattons cette semaine.”

Il a déclaré samedi que la Maison Blanche avait accordé une demande de déclaration présidentielle de catastrophe pour aider à la réponse de l’État.

Il a tweeté des images apocalyptiques de bords de routes orange fumants épais de fumée, avec des étincelles qui volaient alors que les arbres brûlaient férocement.

Les vignobles des célèbres régions de Napa et Sonoma, encore sous le choc des incendies ces dernières années, sont menacés.

Les deux plus grands incendies – le SCU Lightning Complex au sud de la région de la baie de San Francisco et le LNU Lightning Complex au nord – ont brûlé environ 680000 acres et détruit plus de 850 structures.

Ce sont les deuxième et troisième plus grands incendies de l’histoire de la Californie, avec seulement 10 pour cent du feu SCU et 17 pour cent du feu LNU.

Cinq décès ont été liés aux dernières poussées, avec quatre corps récupérés jeudi, dont trois dans une maison incendiée dans une zone rurale du comté de Napa.

Mais de nombreux habitants ont refusé les ordres d’évacuation.

«Au moins, si nous sommes ici, nous savons exactement ce qui se passe», a déclaré John Newman, 68 ans, résident de Napa, au San Francisco Chronicle, assis sur une chaise de jardin dans son allée. “La famille est inquiète, mais c’est un peu différent si vous êtes ici de première main.”

Les réserves naturelles ont également été ravagées. Le parc national de Big Basin Redwoods a déclaré que certains de ses bâtiments historiques avaient été détruits par les flammes.

Le parc, où l’on trouve des séquoias géants de plus de 500 ans, a été “gravement endommagé”, a-t-il déclaré.

Environ 119000 personnes ont été évacuées, dont beaucoup ont du mal à trouver un abri et hésitent à se rendre dans des centres mis en place par les autorités en raison des risques de coronavirus.

Dans certains comtés au sud de San Francisco, les évacués ont choisi de dormir dans des caravanes le long de l’océan Pacifique alors qu’ils fuyaient les incendies à proximité, tandis que les touristes étaient exhortés à partir pour libérer un logement.

La Californie a déjà eu des difficultés, plus que la plupart avec les États américains atteints du coronavirus. La combinaison de cette maladie et de l’épaisse fumée des incendies de forêt a provoqué ce que le San Francisco Chronicle a appelé «un cauchemar respiratoire».

Un titre lugubre dans le journal demandait: “Quels masques peuvent vous protéger à la fois de la fumée et du COVID-19?”

